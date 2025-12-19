Systemutvecklare olika inriktningar med placering i Sundsvall
Försäkringskassan / Datajobb / Sundsvall Visa alla datajobb i Sundsvall
2025-12-19
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försäkringskassan i Sundsvall
, Kramfors
, Hudiksvall
, Ljusdal
, Sollefteå
eller i hela Sverige
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför tänker vi nytt och använder den senaste tekniken för att förenkla och förbättra, utveckla och leverera it-tjänsterna för den svenska socialförsäkringen. Välkommen till en av Sveriges största IT-avdelningar.
Välkommen till LO KUND - en spännande avdelning inom Försäkringskassan där du blir en viktig del av vår kundhantering. Här får du chansen att arbeta med centrala och avgörande uppgifter som utgör grunden för bedömningen av socialförsäkringsförmåner. Vi är aktiva deltagare i processen av dessa beslut och delar information med andra myndigheter för att säkerställa att medborgaren får den service de behöver.
Systemutveckling, Java, C++, backend, Testare och TDD
Vi befinner oss i en fas av utökning och söker fler kollegor till våra agila utvecklingsteam. Vårt uppdrag är att bygga och förvalta samhällsviktiga system som ska vara tillförlitliga, säkra och användbara. För att lyckas med detta behöver vi stärka flera nyckelkompetenser. Som systemutvecklare hos oss arbetar du med hela kedjan från kravanalys och utveckling till test och förvaltning. Samtidigt finns möjlighet att fördjupa sig inom särskilda områden där vi har särskilt behov.
Nedan kan du läsa mer om de kompetenser vi nu söker:
Systemutveckling med Java eller C++
Vi behöver förstärkning av utvecklare med kompetens inom C++ eller Java. Arbetet innebär att utveckla och förvalta system med höga krav på prestanda och robusthet. Här blir du en del av ett team som arbetar både med ny funktionalitet och med att säkra långsiktig stabilitet.
Teknisk test
Vi söker också testare med tekniskt fokus som kan bidra till kvalitetssäkring av våra system. Arbetet omfattar både automatiserade och manuella tester samt att utveckla metoder för att säkerställa att lösningarna fungerar som avsett.
Krav och analys
Inom systemanalys söker vi dig som kan omsätta verksamhetens behov till tekniska lösningar. Rollen innebär att analysera krav, modellera system och fungera som en länk mellan verksamheten och utvecklingsteamen.
Scrum master
Vi ser ett behov av att stärka vårt arbete med agila metoder. Därför söker vi en medarbetare som antingen redan har erfarenhet som Scrum master eller som har intresse av att på sikt ta den rollen. Hos oss kan du kombinera rollen som systemutvecklare med ett ansvar för att leda och stödja teamets arbete.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• har specialistkompetens inom systemutveckling inom Java, C++, Test, Scrum Master, krav och analys
• kommer med innovativa idéer och lösningar som främjar utveckling
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• har god kommunikativ förmåga, i tal och skrift
• har goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• har erfarenhet av DevOps
• Confluence, Bitbucket, SQL, MobaXterm, bash
• har erfarenhet av microtjänstlösningar i OpenShift och Kubernetes
• har erfarenhet av agilt arbetssätt
• har erfarenhet av arbete i stor it-organisation
• har erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2025-12-19Övrig information
Ett flertal tjänster, tillsvidare heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Försäkringskassan kan komma att göra viss ekonomisk personkontroll innan anställning. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Sundsvall.
På grund av jul- och nyårshelgerna kan svarstiden på frågor om tjänsten vara längre än vanligt. Vi återkommer med svar efter annonseringsperiodens slut. Tack för din förståelse!
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chefer: Anette Persson, tel: 010 114 77 95 och Susanne Hellqvist, tel 010 118 73 80 (för frågor om tjänsten). HR-specialist, Ahmad Mohsen tel 010-113 45 24 eller mejl Ahmad.Mohsen@forsakringskassan.se
(för frågor om rekryteringsprocessen). Fackliga representanter är för ST Helen Siden, Saco-S Mohamed Abu-Torse och Seko Eliza Grundström. Dessa nås via vår växel 08-786 90 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 11 januari 2026. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), http://www.forsakringskassan.se/omfk/jobba_hos_oss Jobbnummer
9654352