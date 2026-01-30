Systemutvecklare med produktägaransvar
2026-01-30
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande.
Vi söker nu en Systemutvecklare med produktägaransvar hos vår kund.
Kravprofil Kundens beskrivning: Var kund söker konsult som primärt ska arbeta som systemutvecklare med produktägaransvar (nivå 3). Uppdragsbeskrivning: Beställaren har behov av att stärka och säkerställa leveransförmåga, kortare ledtider och högre kvalitet i våra digitala tjänster, varför vi avser att starta upp ett nytt generiskt team med fullstack- och backendutvecklare som kan arbeta med en mix av mindre och större utvecklingsinitiativ inom flera områden.
Teamets arbete kan inkludera, men är inte begränsat till: * Design, utveckling, förbättring och integration av myndighetens komponenter * Integration och anslutning till externa komponenter, exempelvis till Ena - Sveriges digitala infrastruktur
Organisationen arbetar enligt agila arbetssätt (Scrum på teamnivå och SAFe i organisationen).
I rollen som produktägare förväntas konsulten att ta stort ansvar för att driva arbetet framåt tillsammans med utvecklingsteamet, vilket kräver en hög grad av självständighet och eget driv. Konsulten behöver kunna etablera och arbeta med både roadmap och backlog, ansvara för prioritering av arbete, samt kommunicera med både interna och externa intressenter. Vidare ska konsulten kunna stötta teammedlemmar inom backend-utveckling.
SKALL-KRAV Offererad konsult ska ha: * minst tre (3) års erfarenhet som product owner/product manager inom agilt arbetssätt. * minst tre (3) års erfarenhet av att utveckla och förvalta tekniska plattformar. * minst tre (3) års erfarenhet av arbete som utvecklare där följande tekniker ingått: o Java Minst ett (1) år av arbetslivserfarenheten ska vara förvärvad någon gång under den senaste femårsperioden. * relevant universitets- eller högskoleutbildning eller på annat sätt förvärvade kunskaper. * mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska
MERITERANDE Konsulten bör ha: * minst ett (1) års erfarenhet av att arbeta i en agil utvecklingsorganisation med stöd av SAFe-ramverket. * minst ett (1) års erfarenhet av arbete inom offentlig sektor. * minst tre (3) års erfarenhet av arbete som utvecklare där följande tekniker ingått: o Jakarta EE (arbetslivserfarenheten ska vara förvärvad någon gång under den senaste femårsperioden.) * minst två (2) års erfarenhet av att designa och implementera skalbara REST API:er. (arbetslivserfarenheten ska vara förvärvad någon gång under den senaste femårsperioden.) * Konsulten bör ha minst ett (1) års erfarenhet av att bygga mikrotjänster i Quarkus. (arbetslivserfarenheten ska vara förvärvad någon gång under den senaste treårsperioden.)
Övrigt Omfattning: 100%
Avtalslängd: Start 2026-02-23 t.o.m. 2027-02-22 med möjlig förlängning 12 månader.
Stationeringsort: Stockholm eller Kalmar. Det är möjligt att utföra delar av uppdraget på distans dock ska detta ske i dialog med kunden och det är dem som avgör om/när distansarbete är aktuellt.
Intervjuer kommer ske på distans via virtuellt mötesrum.
Uppdragsstart: 2026-02-23
Distansarbete: Nej
Uppdragslängd: 12 månader
Område: Sweden\Kalmar län\Stockholms län, ,City:Kalmar, Stockholm (KALMAR, STOCKHOLM)
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället. Så ansöker du
