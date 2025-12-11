Systemutvecklare med inriktning samhällsviktiga kommunikationstjänster
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (Msb / Datajobb / Karlstad Visa alla datajobb i Karlstad
2025-12-11
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (Msb i Karlstad
, Kristinehamn
, Sigtuna
, Solna
, Stockholm
eller i hela Sverige
MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld med fokus på utveckling av det civila försvaret. Från och med den 1 januari 2026 är vi Myndigheten för civilt försvar. Myndigheten för civilt försvar har två tydliga roller: vi är den ledande, inriktande och samordnande myndigheten i det civila försvaret och vi är sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen. Myndigheten för civilt försvars vision är "Tillsammans för ett starkt civilt försvar".
Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för att utveckla det civila försvaret? Då kanske du är vår nästa kollega!
Vi söker en systemutvecklare till verksamheten för samhällsviktiga kommunikationstjänster.
Här får du möjlighet att utveckla lösningar som är avgörande för Sveriges samhällsaktörer. Din kompetens blir en nyckel för att skapa robusta och säkra kommunikationstjänster som används i hela hotskalan.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som systemutvecklare kommer du att spela en central roll i utvecklingen av våra mest kritiska applikationer och plattformar. Du kommer att arbeta med lösningar som används av Sveriges civila beredskapsaktörer för att hantera samhällsstörningar. Här får du möjlighet att arbeta med teknik som gör skillnad och bidra till ett tryggare samhälle.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att:
- Arbeta tillsammans med systemutvecklare, arkitekter och leverantörer för att kontinuerligt förbättra våra applikationer och plattformar med användarnas behov i fokus.
- Följa teknikutvecklingen och omvärldsbevaka ny teknik för att identifiera möjligheter och ge stöd till kollegor, partners och leverantörer.
- Identifiera utmaningar och föreslå förbättringar i design för att säkerställa hög kvalitet och god leverans.
- Delta i arbetet med att ta fram kommunikationslösningar och applikationer som är avgörande för verksamheten.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:
- relevant högskoleutbildning eller motsvarande kunskap som vi bedömer likvärdig.
- minst fem års erfarenhet av systemutveckling.
- erfarenhet av agilt arbetssätt.
- kompetens inom fullstackutveckling med,.NET, Core och C#.
- erfarenhet av utveckling med front-end-webbteknologier som exempelvis Angular.
- mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
- att arbeta med lägesbild och ledningsstödsystem.
- programvaruutveckling för säkerhetskänslig verksamhet.
- kubernetes och containerbaserad utveckling.
- Git/GitOps.
- utveckling av mobilapplikationer.
I allt vårt arbete, både internt och externt, ska vi agera utifrån den statliga värdegrunden. Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/
Från och med den 1 januari 2026 ersätts medarbetar- och ledarkriterierna med Myndigheten för civilt försvars förhållningssätt för medarbetare och ledare: Förhållningssätten gäller i vardag, kris och krig. De tre förhållningssätten ska ses som en helhet och bygger på varandra; samarbetsinriktad - proaktiv - handlingskraftig.
I din yrkesroll är du självgående, driven och tar stort ansvar i din roll. Du är stabil och bidrar till vår förmåga att hålla hög kvalitet och bibehållen arbetsglädje även vid pressade förhållanden.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.
Din placeringsort kommer att vara Karlstad och resor i anställningen förekommer.
Majoriteten av våra anställningar innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Vid placering i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. De flesta medarbetare på MSB är krigsplacerade. Publiceringsdatum2025-12-11Om företaget
På enheten för tjänsteutveckling är vi 13 medarbetare och vi finns i både Karlstad och Stockholm. Enhetens uppgift är innovation och utveckling av tjänster samt att kontinuerligt arbeta med att förbättra tjänster inom samhällsviktiga kommunikationstjänster.
Vi har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Du har också möjlighet att arbeta delar av arbetstiden på distans. Andra förmåner är möjlighet till friskvårdstimme, friskvårdsbidrag och förmånliga semestervillkor.
Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta rekryterande chef Jon Gustafsson (t.o.m. 7/1) och Per Deland (efter 7/1). Fackliga företrädare är Carl Önne (Saco-S), Jan Herremo (ST) och Ann-Britt Paradis eller Leif Fröhlen (SEKO). Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.
Välkommen med din ansökan senast den 12 januari 2026. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/320". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (Msb
(org.nr 202100-5984) Arbetsplats
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Jobbnummer
9639512