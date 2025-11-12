Systemutvecklare med inriktning mot CM och säker utveckling
2025-11-12
Vad gör CSN?
Vi har ett av världens mest generösa studiestöd. Tack vare denna möjlighet kan alla i Sverige studera, oavsett bakgrund. Hos oss kan du bidra med din kompetens och kunskap till samhällsnyttan och vårt viktiga uppdrag att göra studier möjligt.
Vad erbjuder vi?
Som medarbetare på CSN ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder dig flexibla arbetstider, möjlighet till distansarbete och generösa förmåner.
CSN är i ständig utveckling och det är också alla vi som jobbar här. För att vi ska nå bästa resultat agerar och leder vi med tillit som förhållningssätt. Vi finns från Kiruna i norr till Lund i söder, med huvudkontor i Sundsvall. Vill du också bli en av oss och bidra till laget CSN?
Drömmer du om en meningsfull roll?
På IT-avdelningen pågår mycket spännande utvecklingsarbete, med flera stora reformer som kombinerar förnyelse av teknik, processer och kompetens.
Inom vår systemutveckling använder vi för att nämna några - distribuerad mikrotjänstearkitektur, containerplattform, Java, JavaScript-ramverk, MQ och SpringBoot.
Vi arbetar både med egenutvecklade- och standardsystem och just nu bygger vi bland annat ett helt nytt systemstöd för Omställningsstudiestödet.
Utifrån verksamhetens behov planerar och styr du din egen vardag. Du arbetar i team där vi har hög tillit till varandras förmågor, lär av varandra och löser utmaningar tillsammans. Kompetensutveckling är viktigt för oss och här får du träffa några IT-kollegor som berättar om sin utvecklingsresa!
Nu söker vi en systemutvecklare med inriktning mot CM och säker utveckling. Som systemutvecklare hos oss bidrar du till att vi utvecklar effektiva och hållbara IT-lösningar som stödjer myndighetens verksamhet och samhällsuppdrag. Vi söker dig som har god kunskap om systemutveckling inom Java eller motsvarande med ett extra intresse för hur man skriver applikationer på ett säkert sätt .Publiceringsdatum2025-11-12Dina arbetsuppgifter
Som CM-specialist med fokus på säker utveckling kommer du att ingå i en ledande grupp för CM-hantering och spela en central roll i arbetet med att säkerställa att våra IT-lösningar utvecklas på ett säkert sätt. Rollen innebär att du både arbetar operativt med tekniska lösningar och strategiskt med processer, styrning och förbättringar kopplade till säker systemutveckling och Change Management.
Du kommer att utveckla och underhålla säkra CI/CD-pipelines med integrerade säkerhetsverktyg samt driva implementering av nya lösningar för automatiserad säkerhetstestning.
I samarbete med utvecklings- och leveransteam ansvarar du för att säkerhet integreras tidigt i utvecklingskedjan ("shift-left") och att säkerhetsrisker hanteras på ett förebyggande och effektivt sätt.
Rollen innebär också ett ansvar för övervakning, analys och förbättring av våra säkerhetsprocesser och verktyg, samt att bidra till styrning och governance inom Change Management-området. Du kommer att fungera som en brygga mellan teknik, säkerhet och process - med uppdraget att göra säkerhet till en naturlig del av vår utvecklingskultur.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Utbildning inom systemutveckling med säkerhetsinriktning eller motsvarande kompetens eller erfarenheter/kvalifikationer som arbetsgivaren bedömer som likvärdiga
• Flerårig aktuell erfarenhet av systemutveckling
• Aktuell erfarenhet av säker systemutveckling
• Aktuell erfarenhet av att designa och underhålla säkra CI/CD-pipelines
• Aktuell erfarenhet av att jobba med Change Management-processer och governance
• Aktuell erfarenhet av att jobba med shift-left och förebyggande säkerhetsåtgärder tidigt i utvecklingskedjan
• Aktuell erfarenhet av att arbeta med verktyg för automatiserade arbetsflöden, integrerad leverans, säkerhetstestning och övervakning
Vidare har du mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbetsätt som bygger på DevSecOps-principer
• Kunskap om containerlösningar, virtualiserad infrastruktur och orkestrering
Vi söker dig som är självgående och tar ansvar för att driva ditt arbete framåt. Du har god analytisk förmåga och trivs med att lösa komplexa problem. Som person är du trygg och professionell, med förmåga att anpassa ditt agerande efter situationen. Du kommunicerar tydligt och skapar samsyn kring mål och förväntningar. Genom din helhetssyn ser du till hela verksamhetens bästa och bidrar till gemensamma resultat.
Placeringsort för tjänsten är Sundsvall.
Är du den vi söker? Välkommen med din ansökan!
Sista ansökningsdag är 2025-11-30.
Anställningsform
Tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas
Omfattning
Heltid
Referens
HR/2025:112 Övrig information
Handlingar i anställningsärenden hos en myndighet är allmänna handlingar.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
