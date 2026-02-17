Systemutvecklare med inriktning AI och språkteknologi
Institutet för språk och folkminnen / Datajobb / Uppsala Visa alla datajobb i Uppsala
2026-02-17
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Institutet för språk och folkminnen i Uppsala
, Stockholm
, Göteborg
, Umeå
, Lund
eller i hela Sverige
Systemutvecklare med inriktning AI och språkteknologi
Vill du arbeta på en myndighet där språk och kultur står i centrum? Avdelningen för stöd och utveckling på Institutet för språk och folkminnen (Isof) söker nu en systemutvecklare med inriktning AI och språkteknologi som ska arbeta med att undersöka och tillämpa AI-baserade metoder för att öka tillgängligheten i Isofs samlingar.
Om Isof
Isof är en statlig myndighet som samlar in, bygger upp och sprider kunskap om språk och kultur i vårt flerspråkiga Sverige. Vi finns till för alla och är en resurs för många yrkesgrupper, föreningar och organisationer. Vi bistår regeringen med underlag och ger stöd till andra myndigheter.
I den här tjänsten kommer du att tillhöra Enheten för användarstöd inom Avdelningen för stöd och utveckling. Avdelningen ansvarar för samordningen av arbetet med digitalisering av Isofs samlingar och för systemutveckling. Du jobbar i nära samarbete med språkteknologerna på avdelningen Språkrådet.
Om arbetet
Huvuduppgifterna är att arbeta med att undersöka och tillämpa AI-baserade metoder för att öka tillgängligheten i Isofs samlingar. Arbetet har ett operativt fokus och målet är att ta fram fungerande tekniska lösningar, alternativt prototyplösningar.
Arbetet omfattar installation, konfiguration och drift av lokal AI-infrastruktur, inklusive servermiljö för körning av språkmodeller och andra språkteknologiska komponenter. Arbetet innebär användning av maskininlärningsteknik och stora språkmodeller (LLM) för analys, indexering och beskrivning av material, samt test av semantisk sökning eller vektorsökning för förbättrad åtkomst.
Arbetet sker iterativt tillsammans med projektgruppen i återkommande steg, där prototyper tas fram, arbetsflöden utvecklas och resultat utvärderas. I arbetet ingår även att dokumentera lösningar och resultat på ett strukturerat och pedagogiskt sätt samt att bidra till spridning av projektets resultat, exempelvis genom presentation eller webbinarium. Arbetet sker i nära samverkan med medarbetare från olika avdelningar inom Isof samt vid behov med externa samarbetspartners.
I det här jobbet ska du
• Ha masterexamen eller vara studerande på mastersnivå inom ett som myndigheten bedömer relevant tvärvetenskapligt ämne, t ex digital humaniora, språkteknologi, AI och språk.
• Ha dokumenterad erfarenhet av programmering.
• Ha goda kunskaper i programmering och arbete i Linuxbaserade miljöer.
• Ha mycket goda kunskaper och dokumenterad erfarenhet av tillämpad NLP/AI, inklusive praktiskt arbete med språkmodeller (LLM).
• Ha god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av arbete med vektormodeller och utvärdering av sök- och analysresultat.
• Erfarenhet av att arbeta med open sourcelösningar och att köra språkmodeller lokalt.
• Kännedom om och erfarenhet av arbete med språk- eller kulturarvssamlingar.
• Grundläggande kunskap och erfarenhet av arbete med användargränssnitt, frontendutveckling och grundläggande UX-principer.Publiceringsdatum2026-02-17Dina personliga egenskaper
Som person är du självgående och tar ansvar för att driva dina uppgifter in i mål. Du arbetar strukturerat och analytiskt och trivs med att lösa problem. Du har lätt för att samarbeta och har förmåga att jobba tvärdisciplinärt tillsammans med olika yrkeskompetenser. Du är nyfiken och tycker om att utforska och testa nya tekniska lösningar. Dessutom har du ett intresse för språk, kulturarv och digitalt tillgängliggörande. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Övrig information om tjänsten
Sista dag att ansöka är 2026-03-10
Placeringsort är Stockholm eller Uppsala enligt överenskommelse.
Tillträde sker enligt överenskommelse. Anställningen är tidsbegränsad längst till den 31 december 2026. Tjänstgöringsgrad 50-100 procent enligt överenskommelse.
Istället för ett personligt brev använder vi oss av urvalsfrågor som du kommer att besvara när du ansöker. Vi ber dig att svara på frågorna så utförligt som möjligt. Du behöver bifoga ditt CV och andra relevanta dokument. I ditt CV ska det tydligt framgå år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Ladda även upp relevant dokumentation som styrker dina erfarenheter och examensbevis/betyg.Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta Rico Simke, Enhetschef användarstöd, rico.simke@isof.se
, Tfn 073-551 50 65
Facklig kontaktperson är Eleonor Karman för ST, eleonor.karman@isof.se
, Tfn 070-559 96 23
Varmt välkommen med din ansökan!
Isof har gjort medieval för denna rekrytering. Vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Ersättning
Individuell lönesättning enl ök Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Institutet för språk och folkminnen
(org.nr 202100-1082), https://www.isof.se/ Kontakt
Facklig kontakt, ST
Eleonor Karman eleonor.karman@isof.se 070-948 45 85 Jobbnummer
9747552