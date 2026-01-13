Systemutvecklare med fokus på AI, automation och smarta system
2026-01-13
Vill du vara med och bygga framtidens industri - med hjälp av AI och modern systemutveckling?
SweProd Graphics söker nu en systemutvecklare (backend, frontend eller fullstack) som vill vara med och utveckla våra interna och externa system i gränslandet mellan produktion, digitalisering och artificiell intelligens.
Hos oss får du en nyckelroll i att skapa smarta, användarvänliga och skalbara lösningar där AI, automation och systemutveckling gör verklig skillnad i vardagen.
Om SweProd Graphics
SweProd Graphics är en av Skandinaviens ledande leverantörer av industriella trycksaker. Vi kombinerar industriell precision med teknisk utveckling och levererar produkter av hög kvalitet till kunder världen över.
Utveckling, nyfikenhet och ansvar är centrala delar av vår kultur - och nu tar vi nästa steg i vår digitala resa.
Din roll hos oss
Som systemutvecklare hos SweProd Graphics kommer du att:
Vidareutveckla och underhålla interna och externa system med fokus på användarvänlighet och affärsnytta
Arbeta med backend-, frontend- och/eller fullstack-lösningar, beroende på projekt och intresse
Implementera AI-baserade lösningar och automatiseringar som effektiviserar flöden, beslutsstöd och produktion
Vara med och driva digitalisering och teknisk innovation i en modern industriverksamhet
Arbeta nära verksamheten för att identifiera behov och omsätta dem till smarta systemlösningar
Påverka mer än bara system - ditt driv och din kompetens bidrar till utveckling i flera delar av bolaget
Det här är en roll för dig som vill bygga, förbättra och tänka nytt - inte bara förvalta.
Vi tror att du har
Erfarenhet av systemutveckling inom backend, frontend eller fullstack
Goda kunskaper i ett eller flera programmeringsspråk
Ett starkt intresse för - eller erfarenhet av - AI, maskininlärning, automatisering eller datadrivna lösningar
Erfarenhet av webbdesign och användargränssnitt med fokus på struktur, UX och användarvänlighet
Förmåga att arbeta självständigt, men trivs lika bra i nära samarbete med kollegor i olika delar av verksamheten
Ett lösningsorienterat mindset och en vilja att kontinuerligt förbättra och utveckla
Det viktigaste är inte exakt vilka tekniker du kan idag - utan din nyfikenhet, ditt driv och din vilja att skapa värde med teknik och AI.
För att trivas hos oss är du:
Nyfiken och lärande - du vill förstå, testa och utvecklas
Pålitlig och ansvarstagande - du tar ägarskap för ditt arbete
Hängiven och engagerad - du bryr dig om både detaljer och helhet
Prestigelös och kommunikativ - du delar idéer och samarbetar gärna
Motiverad av att jobba tillsammans med andra för att nå gemensamma mål
Våra kärnvärden - nyfiken, pålitlig och hängiven - genomsyrar allt vi gör, och vi söker dig som vill leva dem i praktiken.
Praktisk information
Tjänsten är placerad på vårt kontor i Visby, i samma lokaler som vår fabrik.
Vi tror på kraften i det personliga mötet och arbetar tillsammans på plats, i en miljö där dialog, idéutbyte och gemenskap är en naturlig del av arbetsdagen.
Vill du vara med och forma framtidens trycksaksproduktion med hjälp av AI och modern systemutveckling?
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
Mejla din ansökan till jw@sweprod.com
