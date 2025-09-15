Systemutvecklare inriktning C++, testare och systemanalytiker i Sundsvall
Försäkringskassan / Datajobb / Sundsvall Visa alla datajobb i Sundsvall
2025-09-15
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försäkringskassan i Sundsvall
, Kramfors
, Hudiksvall
, Ljusdal
, Sollefteå
eller i hela Sverige
Varje år fattar Försäkringskassan cirka 20 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 250 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför tänker vi nytt och använder den senaste tekniken för att förenkla och förbättra, utveckla och leverera it-tjänsterna för den svenska socialförsäkringen. Välkommen till en av Sveriges största it-avdelningar.
Välkommen till LO KUND - en spännande avdelning inom Försäkringskassan där du blir en viktig del av vår kundhantering. Här får du chansen att arbeta med centrala och avgörande uppgifter som utgör grunden för bedömningen av socialförsäkringsförmåner. Vi är aktiva deltagare i processen av dessa beslut och delar information med andra myndigheter för att säkerställa att medborgaren får den service de behöver.
Systemutveckling, C++, testare och systemanalytiker
Vi befinner oss i en fas av utökning och söker nu fler systemutvecklare till våra agila team. Vårt uppdrag är att utveckla och förvalta samhällsviktiga system som ska vara tillförlitliga, säkra och användbara. För att klara framtidens krav behöver vi bredda vår kompetens och förstärka med flera olika inriktningar.
Som systemutvecklare hos oss blir du en del av ett team som arbetar med hela kedjan i utvecklingsarbetet. Det innebär att du kan vara delaktig i kravanalys, design, utveckling, test och förvaltning. Vi arbetar nära varandra i små team där planering, förfining och genomförande sker gemensamt.
Vi söker kollegor med erfarenhet och intresse inom olika områden. Några av våra behov rör C++-utveckling där vi arbetar med system som ställer höga krav på prestanda och robusthet. Vi söker också dig som är inriktad på teknisk test och som vill bidra till att kvalitetssäkra våra lösningar genom både automatiserade och manuella tester. Inom systemanalys behöver vi förstärkning av dig som vill arbeta med krav, modellering och att översätta verksamhetens behov till tekniska lösningar. Vi ser dessutom ett värde i att någon av våra nya kollegor har intresse av att ta en roll som Scrum master på deltid eller att på sikt utvecklas mot det ansvaret.
Hos oss finns möjlighet att utvecklas både tekniskt och metodmässigt. Vi arbetar ständigt med att förbättra våra system och våra arbetssätt. Rollen hos oss innebär därför både ett ansvar för det dagliga arbetet och en chans att bidra till långsiktig utveckling.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• har specialistkompetens inom systemutveckling inom C++, test, krav och analys
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• har god kommunikativ förmåga, i tal och skrift
• har goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• Confluence, Bitbucket, SQL, MobaXterm, bash
• har erfarenhet av microtjänstlösningar i OpenShift och Kubernetes
• har erfarenhet av agilt arbetssätt
• har erfarenhet av DevOps
• har erfaranhet av arbete i stor it-organisation
• har erfarnhet av arbete inom offentlig verksamhet.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2025-09-15Övrig information
Ett flertal tjänster, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. För den här tjänsten krävs svenskt medborgarskap. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Sundsvall,
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chefer: Anette Persson, tel 010-114 77 95 och Susanne Hellqvist, tel 010-118 73 80 (för frågor om rekryteringsprocessen). HR-specialist, Ahmad Mohsen tel 010-113 45 24 eller mejl Ahmad.Mohsen@forsakringskassan.se
. Fackliga representanter är för ST Hillevi Hämäläinen, Saco-S Amelie Johansson, Seko Eliza Grundström. Dessa nås via vår växel 08-786 90 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 5 oktober 2025. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service till medborgarna. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), http://www.forsakringskassan.se/omfk/jobba_hos_oss Jobbnummer
9507681