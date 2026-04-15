Systemutvecklare inom .NET - ta nästa steg med Nexer
Nexer AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-04-15
Känner du att det kanske är dags för något nytt - men utan att kasta dig rakt ut i det okända?
Kanske vill du byta uppdrag, bredda dig tekniskt eller helt enkelt arbeta i ett sammanhang där saker är genomtänkta och hållbara över tid. Då kan Nexer vara rätt nästa steg.
Hos oss blir du konsult i ordets bästa bemärkelse. Du får variation, tekniska utmaningar och möjlighet att påverka, samtidigt som du har tryggheten i en stabil anställning. Vi tror inte på snabba lösningar eller kortsiktiga matchningar, utan på att bygga något som håller - både för dig och för våra kunder.
Om rollen
Som .NET-konsult hos Nexer i Göteborg arbetar du i uppdrag där din erfarenhet faktiskt gör skillnad. Det kan handla om att vidareutveckla befintliga system, bygga nya lösningar från grunden eller vara en del av team som moderniserar teknikstackar och arbetssätt.
Våra uppdrag finns inom flera olika branscher och varierar i både omfattning och längd. Gemensamt är att de väljs med omsorg, för att passa både din kompetens och hur du vill utvecklas framåt.
Utanför uppdragen finns ett sammanhang där du har kollegor att bolla med, dela erfarenheter med och utvecklas tillsammans med. Här är det helt okej att inte kunna allt - men inte okej att stå ensam.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har minst fem års erfarenhet av systemutveckling i .NET/C# och som är trygg i din yrkesroll. Du behöver inte titulera dig senior för att känna dig hemma hos oss, men du förstår hur kod lever vidare över tid och tar ansvar för kvalitet, struktur och långsiktighet i det du bygger.
Du har sannolikt arbetat i team och haft dialog nära kund eller verksamhet, och trivs i sammanhang där lösningar tas fram tillsammans. Erfarenhet från fordonsindustrin är ett plus i kanten, liksom om du har arbetat med frontend i exempelvis Angular eller React. Det är också meriterande om du har erfarenhet av Azure, molnbaserade lösningar, CI/CD eller containerteknik som Docker och Kubernetes.
Eftersom många av våra uppdrag sker i svenskspråkiga miljöer är god svenska och engelska i tal och skrift ett krav.
Det här får du hos Nexer
Hos Nexer får du en trygg anställning med kollektivavtal, möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling och flexibla arbetsformer med fokus på balans mellan arbete och fritid. Vi erbjuder även extra semesterdagar samt tillgång till en förmånsportal med attraktiva erbjudanden.
Har du frågor är du välkommen att kontakta rekryterande chef: Casper Enhörning - casper.enhorning@nexergroup.com
Vi tar emot ansökningar löpande, så vänta inte med att söka.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nexer AB
https://nexergroup.teamtailor.com
Lindholmspiren 9
)
417 56 GÖTEBORG Arbetsplats
