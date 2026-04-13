Systemutvecklare i C# med fokus på ärendehanteringssystem
2026-04-13
Vill du arbeta med ett verksamhetskritiskt ärendehanteringssystem och bidra till hur innovationsstöd och bidrag hanteras i Sverige?
Vi söker en erfaren systemutvecklare som vill arbeta med Vinnovas centrala ärendehanteringssystem, baserat på Platina och nästa generations systemstöd för ärende- och bidragshantering. I rollen utvecklar och förvaltar du lösningar hela vägen från idé till färdig funktion, främst i .NET, C#, SQL och Azure DevOps.
Vi erbjuder
Hos oss får du en varierad roll med goda möjligheter till utveckling över tid. Du arbetar i en organisation med moderna plattformar där samarbete mellan teknik och verksamhet är en självklar del av vardagen.
Vi erbjuder bland annat:
goda möjligheter till kompetensutveckling
generös friskvård och ett brett utbud av personalaktiviteter
moderna lokaler i centrala Stockholm
en öppen, innovativ och samarbetsorienterad kultur
Läs mer om oss och vårt arbetsgivarerbjudande https://www.vinnova.se/m/arbeta-hos-oss/
Om rollen
Som systemutvecklare i C# med fokus på ärendehanteringssystem har du en nyckelroll i att förvalta och vidareutveckla vår plattform för bidrags- och ärendehantering. Plattformen stödjer komplexa verksamhetsprocesser och ställer höga krav på kvalitet, säkerhet och prestanda.
Rollen passar dig som vill kombinera stabil, gedigen systemutveckling med nyfikenhet på framtida lösningar. Inledningsvis arbetar du främst med vidareutveckling och integrationer i vårt befintliga ärendehanteringssystem.
Du arbetar i agila team och samarbetar nära arkitekter, produktägare och infrastrukturspecialister för att utveckla lösningar i linje med verksamhetens behov och mål.
I rollen ingår att:
genomföra förstudier och kravanalyser
ta fram lösningsförslag
utveckla och implementera lösningar i kod
testa, felsöka och bidra i supportarbete
dokumentera och följa upp arbetet
Vi ser positivt på att du använder AI-baserade verktyg som stöd i ditt arbete och bidrar till att utveckla hur de används på ett ansvarsfullt och värdeskapande sätt.Publiceringsdatum2026-04-13KvalifikationerUtbildningsbakgrund
Relevant utbildning inom systemvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdigErfarenheter
Minst fem års aktuell erfarenhet av systemutveckling
Erfarenhet av utveckling eller anpassning av ärendehanteringssystem eller likvärdiga system
Erfarenhet av systemintegrationer och API-utveckling
Erfarenhet av kravarbete och lösningsarkitektur
Kunskaper:
Du behärskar hela utvecklingskedjan - från databas till användargränssnitt (fullstack)
Mycket goda kunskaper i .NET, SQL, C# och Azure DevOps
Språkkunskaper:
Mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
Meriterande erfarenhet
Erfarenhet av Platina 11 eller senare versioner
Erfarenhet av elektroniska arkivlösningar (LTA)
Erfarenhet av att leda team eller att agera Scrum Master
Erfarenhet av IT- och informationssäkerhetsarbete
Erfarenhet av testautomationDina personliga egenskaper
När vi anställer lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och motivation.
Vi söker dig som motiveras av Vinnovas uppdrag att främja tillväxt och konkurrenskraft för framväxande teknik och företag i ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart perspektiv.
För att trivas i rollen behöver du vara strukturerad och lösningsorienterad. Du kommunicerar tydligt, tar ansvar för ditt arbete och bidrar till ett gott arbetsklimat. Du tar initiativ, driver ditt arbete framåt och samarbetar med andra för att hitta bra lösningar. Samtidigt är du trygg i din kompetens och yrkesroll.
Vinnova är en lärande organisation och vi ser gärna att du delar med dig av dina idéer och kunskaper. Våra värderingar - respekt, ansvarstagande och mod - genomsyrar ditt dagliga arbete.
Placering
Du kan arbeta både hemifrån och på kontoret. Minst hälften av arbetstiden ska förläggas till vårt aktivitetsbaserade kontor på Mäster Samuelsgatan 56, centralt i Stockholm, nära Centralstationen.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
Om Vinnova
Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi öppnar upp för innovation som ger hållbara lösningar och stärker svensk konkurrenskraft. Läs mer på https://www.vinnova.se/Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer, kontakta:
Håkan Josefsson, IT-chef
Telefon: 08-473 30 61
E-postadress: hakan.josefsson@vinnova.se
Vi avböjer alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.Facklig kontakt
ST: Jonathan Nylander, 08-473 30 24
SACO-S: Karin Stenström, 08-473 31 52Så ansöker du
Ansök via vår rekryteringsportal - du behöver inte bifoga personligt brev.
Välkommen med din ansökan senast den 4 maj 2026.
Innan du ansöker, ta del av information om vår rekryteringsprocess https://www.vinnova.se/m/arbeta-hos-oss/sa-gar-en-rekrytering-till/
och om bisysslor https://www.arbetsgivarverket.se/arbetsgivarguiden/bisysslor
Vi eftersträvar en jämn könsfördelning och värdesätter den kompetens som kulturell och etnisk mångfald tillför.
