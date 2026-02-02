Systemutvecklare - var med och bygg framtidens samhällskritiska system
2026-02-02
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
Vill du arbeta med modern teknik, komplexa system och lösningar som verkligen gör skillnad? Som Systemutvecklare hos vår kund blir du en viktig del av ett starkt team där de tillsammans bygger och vidareutvecklar samhällskritiska IT-lösningar i en organisation som befinner sig i stark tillväxt och förändring.
OM TJÄNSTEN:
Myndighetens utvecklingsorganisation består av cirka 40 självgående team som arbetar nära verksamheten. De utvecklar till stor del egenutvecklade system, främst i Java, och står just nu mitt i en teknisk resa mot en modern, cloud native-plattform. Hos dem värdesätts gemenskap, samarbete och kunskapsdelning. De har en öppen och tillåtande kultur där olika perspektiv ses som en styrka och där de löser problem tillsammans - ofta vid whiteboarden.
Du kommer att ingå i ett tvärfunktionellt utvecklingsteam bestående av systemutvecklare, testare, kravanalytiker, arkitekter och produktägare. Tillsammans ansvarar ni för både nyutveckling, vidareutveckling och förvaltning av system som används av interna och externa användare samt i integration med andra nationella och europeiska system. Arbetet är till stor del backend-fokuserat och präglas av komplexa integrationslösningar, men kan även omfatta frontend vid behov.
Du kommer bland annat att:
Utveckla och leverera nya funktioner och tjänster
Förvalta och förbättra befintliga system
Arbeta med kontinuerliga leveranser och hög grad av automatisering
Testa dina egna och andras lösningar som en naturlig del av utvecklingsprocessen
Samarbeta tätt med andra team samt drift- och supportorganisation
Bidra i tekniska diskussioner, arkitekturval och förbättringsarbete
Teamet arbetar med moderna tekniker och verktyg och är på väg mot en plattform baserad på Docker och Kubernetes. Den tekniska miljön består främst av React i frontend och Java i backend, där de använder Spring Boot eller Quarkus. De arbetar eventbaserat och använder Kafka som strömningsplattform.
VI SÖKER DIG SOM:Har teknisk eftergymnasial utbildning inom IT, exempelvis datateknik eller liknande
Har minst tre års arbetserfarenhet som utvecklare inom Java eller C#
Är flytande i både svenska och engelska, i såväl tal som skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
CI/CD och agila arbetssätt
SQL
Moderna Java-baserade ramverk
Utveckling i mikrotjänstarkitektur
Containerplattformar som Docker och Kubernetes
Arbete i större organisationer med komplexa beslutsprocesser, exempelvis myndigheter
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av systemutveckling och som trivs i en miljö där samarbete, ansvarstagande och kvalitet står i fokus. Du är nyfiken, engagerad och delar gärna med dig av din kunskap, samtidigt som du är öppen för att lära nytt. Du är självgående, strukturerad och har lätt för att anpassa dig i en organisation där förutsättningar ibland kan förändras och prioriteringar behöver göras om.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer till en början att vara anställd av Friday. Ambitionen från kunden och vår sida är att du på sikt blir direktanställd hos kunden.
Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras. Utifrån detta föreligger krav på svenskt medborgarskap.
ÖVRIG INFO: Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Stockholm, Sundbyberg
Rekryteringsansvarig: Alice Tegebro
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Ersättning
Månadslön - Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559141-1326) Arbetsplats
Friday Jobbnummer
9717982