Systemutvecklare - Krypto- och IT-säkerhetsprodukter
Eccera Professionals AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-25
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Vi är specialister på bemanning och konsulttjänster inom IT och teknik – från lovande talanger och konsulter med bred kompetens till erfarna specialister med djup expertis.
För dig som kandidat innebär vi en trygg partner som erbjuder spännande uppdrag, personlig utveckling och nära kontakt med våra rådgivare. Vi ser till att du får rätt uppdrag för din kompetens och dina ambitioner – alltid med människan i centrum.
För våra kunder betyder det att vi är en pålitlig leverantör som snabbt kan matcha rätt kompetens med rätt behov. Utöver vår egen starka konsultorganisation har vi även ett utökat partnernätverk, vilket gör att vi kan erbjuda ännu större flexibilitet och bredd i leveransen.
Samarbete och kvalitet präglar allt vi gör, och våra kärnvärden sammanfattas i vårt löfte: Empowering the Nordics through people.
Eccera har 300 anställda och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras tecknade kollektivavtal med Unionen.
Eccera söker nu flera systemutvecklare till ett spännande utvecklingsteam hos vår kund i norra Stockholm. Vi söker dig som har minst 3–6 års erfarenhet av systemutveckling och vill arbeta med avancerade och samhällsviktiga system i en tekniskt utmanande miljö. Kunden är ett produktbolag som utvecklar egna lösningar för verksamheter där höga krav ställs på tillgänglighet, säkerhet och kvalitet genom hela produktlivscykeln.
Du blir en del av ett team som arbetar med att ta fram produkter, tjänster och nyckelfärdiga system för aktörer i samhällets frontlinje, med syfte att stärka säkerhet och robusthet i kritiska verksamheter. Teamet utvecklar bland annat högpresterande VPN- och brandväggslösningar, där fokus ligger på säker kommunikation, nätverksskydd och tillförlitlig drift i krävande miljöer.
Arbetet sker huvudsakligen på plats i norra Stockholm och är en direktrekrytering, vilket innebär att du blir anställd direkt hos kunden.
Om rollen
Du arbetar operativt med systemutveckling i en miljö där säkerhet, prestanda och stabilitet är centrala. Lösningarna används i samhällsviktiga funktioner och ställer höga krav på kvalitet och långsiktighet.
Här arbetar du inte med generiska standardlösningar, utan med avancerade system i komplexa miljöer – ibland i isolerade (air-gappade) infrastrukturer – där tillförlitlighet är avgörande.Publiceringsdatum2026-06-25Dina arbetsuppgifter
Utveckla och vidareutveckla system inom säkerhetskritiska miljöer
Säkerställa hög kvalitet, prestanda och stabilitet i kod och lösningar
Delta i implementation av tekniska lösningar
Arbeta med felsökning, optimering och förbättring av befintliga system
Samarbeta nära olika team kring krav, lösningar och tekniska vägval Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Minst 3–6 års erfarenhet av systemutveckling
Erfarenhet från produktbolag eller verksamhetsnära utveckling är meriterande
God förståelse för hur applikation, plattform, nätverk och drift samverkar
Erfarenhet av att arbeta i Linux-baserade miljöer
Vana av att arbeta med prestandakritiska och robusta system
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Möjlighet att genomgå säkerhetsprövning
Meriterande erfarenheter
Utveckling i säkerhetskritiska eller högtillgängliga (HA) system
Kunskap inom nätverk och nätverkssäkerhet (VPN, brandväggar, routing)
Erfarenhet av autentisering, certifikat och PKI
Arbete i komplexa miljöer med integrationer och on-prem-lösningar
Erfarenhet av containerteknik och moderna plattformar
Teknologier du kan komma i kontakt med
Python, C, Bash, Linux
Docker, Kubernetes, Proxmox, OpenStack
Nätverk: IPv4/v6, DNS, DHCP, routing & switching
Säkerhet: VPN, brandväggar, proxy, PKI
API:er och kommunikationsprotokoll (REST, WebRTC, XMPP) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eccera Professionals AB
(org.nr 556718-3693), https://www.eccera.com/
111 35 STOCKHOLM Kontakt
Talent Acquisition Specialist
Hollie Van de Ruit Hollie.VandeRuit@eccera.com +46734159374 Jobbnummer
9979795