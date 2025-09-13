Systemtestare till Företagsdata i Åhus AB
2025-09-13
Är du en noggrann och analytisk problemlösare med passion för kvalitetssäkring? Företagsdata söker nu en Systemtestare som vill vara med och utveckla framtidens system för energi- och utilitybranschen. Hos oss får du en nyckelroll i att säkerställa att våra produkter håller högsta kvalitet, levererar som utlovat och skapar en trygg och smidig upplevelse för våra kunder.
OM TJÄNSTEN
Företagsdata i Åhus AB grundades 1994 i Åhus och är idag en etablerad leverantör av system och hårdvara till små och medelstora företag över hela Sverige. Vår styrka är kombinationen av gedigen kunskap och nära samarbete med våra kunder - vilket skapar utveckling, nytänkande och långsiktiga lösningar.
I rollen som Systemtestare kommer du att spela en central roll i kvalitetssäkringen av våra system och applikationer.
Du arbetar nära utvecklingsteam, produktägare och verksamhet för att säkerställa att leveransen håller hög kvalitet och utfyller verksamhetens krav.
Du kommer arbeta med vår produkt Elvira - ett mer eller mindre komplett system för energi- och utilityföretag. Lösningen omfattar även en mobilapp, kundportal, mätvärdesdatabas och integrationer mot andra verksamhetssystem. Systemet utvecklas kontinuerligt i nära dialog med våra kunder för att vara användarvänligt, överskådligt och driftsäkert. Elvira är byggt på .NET-plattformen i C#, utvecklat för Windows/Linux och Microsoft SQL Server.Vårt team arbetar agilt enligt Scrum med sprintar på 3 veckor.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-09-13Dina arbetsuppgifter
• Planera, designa och genomföra manuella och automatiserade tester
• Skriva och underhålla testfall och testdokumentation
• Identifiera, rapportera och följa upp buggar och avvikelser
• Delta i kravgranskningar för att säkerställa testbarhet
• Samarbeta med utvecklare, produktägare och andra testare för att förbättra processer och kvalitet
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet av systemtestning (manuellt och automatiserat)
• Goda kunskaper i testmetodik, testdesign och testverktyg
• Erfarenhet av SQL Server: kunna skriva SELECT-frågor, joins, subqueries och enklare script för datavalidering
• Vana att arbeta i testverktyg som t.ex. Jira, Azure, DevOps, Postman eller liknande
• God analytisk förmåga
• Mycket goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Kunskaper i .NET Core, React
• Erfarenhet av CI/CD (DevOps, Jenkins, Jira, GIT)
• Förståelse eller erfarenhet av programmeringsspråk som C#, Java, eller Python
• Kunskap om energibranschen
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Ansvarstagande
• Ordningsam
• Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och Företagsdata's önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Välkommen att utvecklas med oss. Vår kunskap och våra uppdragsgivares utmaningar leder till utveckling och nya sätt att tänka och jobba.
Sedan starten 1994 har det hänt mycket. Både inom vår bransch och inom Företagsdata. Idag är vi stolta över att leverera system till en mängd små och medelstora företag över hela Sverige med utgångspunkt från Skåne. System som vi vet förenklar företagens sätt att jobba. Utvecklingen är ständig och vi är glada att vara en del av den. Läs gärna mer om oss här. Ersättning
