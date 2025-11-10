Systemtekniker till enhet teknikplattform på Uppsala kommuns it-avdelning
2025-11-10
Välkommen till kommunledningskontoret. Här jobbar du tillsammans med medarbetare på avdelningar för kommunikation, hr, it, ekonomi, upphandling och fastighet samt avdelningarna kvalitet och planering, hållbarhet, trygghet, säkerhet och beredskap, samt kansli. På kommunledningskontoret ligger även organisationerna för näringsliv och destination samt gemensam service. Kommunledningskontoret är länken mellan våra förtroendevaldas beslut och kommunens alla verksamheter. Vårt uppdrag är bland annat att samordna och driva övergripande frågor inom demokrati, samhälls- och näringslivsutveckling samt ekologisk och social hållbarhet.
Vill du utveckla och utmana dig själv i en ständigt växande it-miljö? Vill du ingå i en enhet som ansvarar för hjärtat i kommunens it-leveranser? Här kommer din operativa roll och förmåga att vara en nyckel i vårt arbete. Du kommer vara omgiven av drivande kollegor samt arbeta med den senaste tekniken inom federation och systemplattformar. Låter detta intressant? Välkommen med din ansökan!
Kommunledningskontorets it-avdelning är en central avdelning som har helhetsansvar för hela Uppsala kommuns it-miljö. Vi arbetar strategiskt, styrande och stödjande och vi finns nära verksamheterna och bidrar till att tidigt identifiera it-relaterade behov.
Till enheten teknikplattform söker vi nu en till kollega. Enheten består av femton personer och har i uppgift att tillhandahålla och utveckla en gemensam teknisk plattform. Vi ansvarar för hjärtat i kommunens it-leveranser som bland annat inloggning, behörighet, integration och andra gemensamma plattformstjänster.
Beskrivning av arbetsuppgifter
I den här rollen består arbetsuppgifterna huvudsakligen av följande:
• konfigurering och felsökning i vår it-miljö
• federationsuppsättningar i Nexus Digital Access Component och Entra ID
• arbete med Active Directory (AD)
• arbete med Identity provider/Service provider (IDP/SP)
• arbete med provisionering och attribut
• införa automatiseringslösningar/rutiner
• medverka vid projekt
• dokumentera miljön
Publiceringsdatum2025-11-10
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom it eller annan relevant utbildning i kombination med erfarenhet i närtid som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten.
Till den här rollen är det ett krav att du har:
• erfarenhet inom federationsuppsättningar
• erfarenhet inom it-infrastrukturområdet, med fokus på IDP/SP (Identity provider/Service provider), identitets- och behörighetshantering (IAM) samt säkerhetslösningar
• goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
• goda kunskaper inom Active Directory och Entra ID
• grundläggande kunskap för hur inloggning fungerar på enheter och i tjänster.
Vi ser det som meriterande om du har:
• erfarenhet av arbete inom Linux
• erfarenhet av arbete i Nexus Digital Access Component eller motsvarande system
• kunskap inom protokoll: Saml 2.0, OIDC, Oauth
• kunskap inom databas och utveckling av applikationer.
Som person tar du initiativ och sätter igång aktiviteter för att uppnå resultat. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, kan snabbt ändra ditt synsätt och ditt förhållningssätt och du ser möjligheter i förändringar. Vidare är du en person som arbetar bra med andra människor. Du är lyhörd, lyssnar och kommunicerar på ett konstruktivt sätt. Du sätter upp och håller tidsramar genom att du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Dessutom är du en social person som har lätt för att skapa och underhålla relationer.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta: Oliver Milivojevic, enhetschef, 018-726 15 14.
Fackliga företrädare: Akademikerförbundet SSR, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34Akavia och Sacorådet, Jonny Eliasson, 018-727 22 12Vision, Liselotte Ehn, 018-727 49 49.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 26 59.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
