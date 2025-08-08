Systemtekniker till 124.Teledrifttropp vid Skaraborgs flygflottilj F 7
Vill du arbeta med komplexa system inom flera olika teknikområden? Är du analytisk och serviceinriktad? Tycker du det är spännande att samarbeta för att hitta och lösa fel? Hos oss erbjuds du en möjlighet att arbeta och utvecklas i en spännande och stimulerande miljö.
Om Teledrifttroppen
124.Teledrifttroppen stödjer F7 med underhåll av kritiska system för flottiljens och flygplatsens dagliga funktion. Vi arbetar aktivt med underhåll av flygplatskritiska system så som landnings-/navigations-hjälpmedel, vädertjänstsystem, radioutrustning med mera.
Genom att säkerställa tillgängligheten på dessa system möjliggör vi att strids-, transportflygplan och helikoptrar kan starta och landa på ett säkert sätt.
Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö med fokus på teknik och problemlösning. Hos oss ges du möjlighet till vidareutbildning och karriärutveckling inom markteleteknik. Vi ser gärna att du under din anställning blir mycket kunnig inom ett eller flera av våra arbetsområden.
Vi värdesätter balans mellan arbete och fritid med flexibla arbetstider och fysisk träning på arbetstid.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Underhålla de tekniska stödsystem som nyttjas av flottiljen och flygplatsen i dess dagliga verksamhet
• Utveckla din tekniska kompetens genom att genomföra utbildningar på systemen vi arbetar med
• Delta i projekt vid införande av ny utrustning och system
Vi erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling genom utbildningar och praktiskt arbete med de system och den utrustning som vi dagligen arbetar med.
KRAVPubliceringsdatum2025-08-08Kvalifikationer
• Relevant teknisk utbildning så som gymnasieutbildning med inriktning IT, el, teknik eller motsvarande kunskaper
• B-körkort för manuell växellåda
• Behärska teknisk engelska och svenska i tal och skrift
• God fysisk status
• Svensk medborgareDina personliga egenskaper
Du har ett genuint intresse för teknik och vilja att fördjupa dig inom ett eller flera områden. Du har förmåga att kunna ta egna initiativ samt vara strukturerad och noggrann i ditt arbete. Då arbetsuppgifterna kan variera behöver du vara flexibel och kunna jobba både självständigt och i grupp, även under stressade situationer. Ditt arbete medför kundkontakter vilket innebär att du är serviceinriktad. Är du en person som vill ha roligt på jobbet och gillar teknik och utmaningar kommer du trivas hos oss.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Kunskap inom nätverksteknik (routing och switching, Cisco CUCM, Windows Server, DNS)
• Kunskap/erfarenhet inom IT-drift
• Kunskap inom el, strömförsörjning och reservkraftsanläggningar (elbehörighet eller erfarenhet från arbete med el)
• Kunskap inom radio och telekom (teleinfrastruktur, fiber)
• Kunskap inom navigations- och landningshjälpmedel
• Kunskap inom meteorologisystem och sensorer
• Tidigare arbetslivserfarenhet inom ett eller flera teknikområden och/eller drift av flygplatser
• Genomförd värnplikt eller GMU
• Tidigare erfarenhet av Försvarsmaktens IT-systemÖvrig information
Anställningsform: Civil tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning.
Arbetsort: Såtenäs
Tillträde enligt överenskommelse
Tjänsten innebär krav på fysisk förmåga, genomförande av tjänsteresor, deltagande i utbildning och övning i krigsorganisationen. Deltagande i internationella operationer kan förekomma.
Upplysningar om tjänsten lämnas av:
Rekryterande chef på telefonnummer 010-8278436.
Fackliga företrädare
Officersförbundet OFR/O, Jan Möller
Försvarsförbundet OFR/S, Per Gunnarsson
SACO, Ulf Svensson
SEKO, Erling Svensson
Samtliga söks via växel, telefonnummer 010-82 510 00.
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-03. Din ansökan ska innehålla CV samt personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Skaraborgs flygflottilj är en mångsidig och unik flygflottilj. Här finns stridsflyg samt Försvarsmaktens samlade resurs av transport- och specialflyg. Vi genomför grund- och befattningsutbildning av pliktinkallade rekryter samt utbildar alla svenska och utländska Gripenpiloter. Förbandet deltar också i många insatser. I Sverige finns verksamheten på Såtenäs, Malmen, Arlanda och Karlsborg. Utomlands ansvarar vi för Gripensupporten i Thailand samt för den svenska personalen vid det internationella transportflygsamarbetet Heavy Airlift Wing i Ungern.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/f7
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
