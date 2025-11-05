Systemtekniker/Drifttekniker till spännande mediabolag i Stockholm!
Vi söker dig som:
Som drifttekniker är du en nyckelspelare i ett team på tio personer som snabbt förebygger och löser incidenter som kan påverka sändningar, webpubliceringar och produktioner. Du arbetar både med klassisk TV-teknik (kameror, ljud, bildmixrar) och moderna IT-system (Linux, Windows, nätverk, servrar, backup, mediafiler, kodare). Arbetet sker i skift mellan 06:00-23:00, och du deltar även i projekt och installationer vid behov. Teamet fungerar som en teknisk "brandkår" och säkerställer att verksamheten rullar utan störningar.
Vi söker dig som: Har relevant teknisk utbildning från yrkeshögskola eller universitet, gärna med inriktning mot IT, teknik eller media. Du har goda kunskaper i Linux och Microsoft-miljöer. Vi ser gärna att du har lite praktisk erfarenhet av att arbeta med olika hårdvara, virtualisering, nätverk och servrar. Erfarenhet av TV- eller mediabranschen är mycket meriterande men inget krav. Du är en lagspelare, stresstålig, har god social förmåga och kan förklara tekniska problem på ett pedagogiskt sätt. Du är svensk medborgare och kan säkerhetsklassas.
Om bolaget: Bolaget är en av Sveriges främsta aktörer inom media och public service, med ansvar för att leverera samhällsviktig information och underhållning till hela landet. Här får du arbeta i en innovativ och teknikintensiv miljö där utveckling och kvalitet står i fokus. Organisationen erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling och du blir en del av ett engagerat team med starkt samhällsuppdrag.
Praktisk information: Tjänsten är ett vikariat på 12 månader och tillsätts löpande. Heltid, skiftarbete med fast, marknadsmässig lön. Startdatum enligt överenskommelse. Då rollen är säkerhetsklassad krävs godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Ersättning
