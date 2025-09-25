Systemspecialist till Support Vårdsystem, Digitalisering IT och MT i Lund
Gör skillnad. Varje dag.
Tycker du att det låter spännande att få vara med att säkerställa funktionalitet samt ge support i regionens IT-tjänster och vårdsystem? Nu har du chans att ansluta till ett glatt och engagerat team där alla har olika bakgrund och erfarenheter!
Förvaltningen Digitalisering IT och MT bildades i januari 2020 och ger stöd och service till den skånska hälso- och sjukvården. Förvaltningens uppdrag är att införa en modern och sammanhållen digital vårdmiljö parallellt med drift och effektiv konsolidering av dagens befintliga IT-miljö. I uppdraget ingår förvaltning och support av befintliga och kommande system samt att ansvara för att, genom hela produktlivscykeln, upprätthålla driftsäkerheten av Region Skånes medicintekniska produkter (MTP) och bistå Region Skånes olika verksamheter och samarbetspartners med teknisk kompetens och support i medicintekniskt relaterade ärenden.
Förvaltningen ansvarar också för de grundläggande vårdinformationssystemen, och driver utvecklingen av framtidens vårdinformation samt möjliggör arbetet med digitalisering och införande av nya arbetssätt i Region Skånes verksamheter. Vårt mål är att bättre kunna tillvarata möjligheterna inom den eskalerande utvecklingen på digitaliseringsområdet och för att samla resurserna i samband med införandet av Skånes Digitala Vårdsystem, SDV.Publiceringsdatum2025-09-25Arbetsuppgifter
Enheten Support vårdsystem arbetar med och ansvar för andra linjens support gällande flertalet av Region Skånes vårdsystem som exempelvis Melior och PMO. På enheten är vi idag ett härligt team bestående av ett 30-tal medarbetare inklusive en operativ teamledare. Nu välkomnar vi en till Systemspecialist!
I den här rollen arbetar du med användarsupport inom Melior för vårdpersonal. Dina arbetsuppgifter innefattar att utföra såväl proaktiva som reaktiva åtgärder i syfte att stödja medarbetarna i verksamheten. Med support avses primärt back-office support och telefonsupport. Du får även vara med och konfigurera system för en regiongemensam standard, som exempelvis innebär underhåll och design, bygge av nya enheter, registervård och organisationsstruktur. Därtill deltar du i test av funktionalitet och arbetsflöden i samband med systemuppgraderingar eller förändringar i IT-miljön.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som har en hög känsla för service och är intresserad av att arbeta med systemsupport till vårdpersonal. För att vara aktuell för tjänsten behöver du minst ha en godkänd gymnasial utbildning samt erfarenhet från hälso- och sjukvården i roll som medicinsk sekreterare, undersköterska eller sjuksköterska, alternativt har du erfarenhet från en supportfunktion inom relevant område. Du behöver även ha goda språkkunskaper i svenska i både tal och skrift. Det är starkt meriterande om du har du arbetat i Melior som användare i klinisk miljö, likaså är det fördelaktigt om du erfarenhet från systemsupport inom hälso- och sjukvården, gärna i andra/tredje linjen.
För att lyckas i rollen är det viktigt att du är lyhörd, kommunikativ och har en god pedagogisk förmåga. Som person är du självgående och van vid att ta ansvar för dina arbetsuppgifter. I din yrkesroll har du en hög känsla för service, är drivande och ger inte upp förrän uppgiften är löst. Du har en mycket god samarbetsförmåga, kan inspirera såväl kollegor som samarbetsparter och bidrar till vi-känslan på enheten. Vidare har du förmåga att ta initiativ och hitta nya möjligheter som du tillsammans med dina kollegor kan utforska. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Låter detta som en spännande tjänst? Varmt välkommen med din ansökan!
Observera att denna annons är publicerad under flera yrkeskategorier, du kommer därmed att slussas vidare när du söker jobbet.
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
