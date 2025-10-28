Systemspecialist till Administrativt stöd, Region Västernorrland
Region Västernorrland / Datajobb / Örnsköldsvik Visa alla datajobb i Örnsköldsvik
2025-10-28
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västernorrland i Örnsköldsvik
, Nordmaling
, Kramfors
, Sollefteå
, Härnösand
eller i hela Sverige
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Som systemspecialist arbetar du främst med regionens gemensamma HR-system. Du arbetar i en grupp där ni tillsammans arbetar för att nå uppsatta mål i förvaltningsplanen och delta i utvecklingsarbeten för att åstadkomma en effektiv och enkel hantering för systemens användare.
I samband med förändring av system kommer du att stödja/utbilda objektspecialister så att de är rustade att stödja våra chefer och medarbetare som använder systemen. Möten genomförs numera huvudsakligen digitalt men resor kan förekomma i tjänsten. Vi erbjuder också möjlighet att arbeta viss tid på distans. Placeringsort bestäms enligt överenskommelse, på någon av orterna inom Region Västernorrland.
Vi söker nu en Systemspecialist till Administrativt stöd. Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 2026-01-07 eller tidigare om möjligt enligt överenskommelse.
Systemspecialist till Administrativt stöd, Region VästernorrlandPubliceringsdatum2025-10-28Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta inom ett IT förvaltarobjekt tillsammans med funktionens övriga Objekt- och IT specialister. Du kommer bland annat arbeta med:
Att agera expertstöd och stödja regionens olika verksamheter kring frågor som berör organisationsförändring, behörighetshantering och registeradministration
Löpande systemarbete utifrån årshjul
Systeminställningar vid utveckling eller uppdatering vid versionsuppdateringar
Samverka med HR, Löneservice, IT med fler i samband med utveckling
Vara en kontakt och samverka med systemleverantörer
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Har relevant utbildning inom exempelvis system- eller datorvetenskap alternativt har flerårig erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, gärna inom lön eller HR
Har erfarenhet av arbete med HR-system
Har mycket goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Har B-körkort
Det är meriterande om du
Har tidigare arbetslivserfarenhet inom offentlig sektor
Har kunskap om SQL frågor
Har erfarenhet av att arbeta med HR-system, exempelvis Heroma eller annat större och likvärdigt system
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Självgående
Stabil
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "80:2025:164". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Eva Sjölund +46660292673 Jobbnummer
9577984