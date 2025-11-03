Systemspecialist inom säkerhetsteknik till Arlanda Airport
Vi söker en Systemspecialist som vill vara med och bidra till tryggheten och utvecklingen på våra flygplatser. Du blir en del av ett nytt team som har ansvar för att äga, utveckla och underhålla våra säkerhetslösningar, system som både skyddar människor och gör vår verksamhet möjlig. Skicka in din ansökan redan idag!
Vad innebär rollen? I rollen kommer du att arbeta med konfigurationsändringar, underhåll och säkerställa stabiliteten för våra teletekniska säkerhetssystem, såsom kameror, larm och passagesystem. Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Underhållsarbeten såsom uppdateringar av applikation och firmware
Delta vid anläggningsprovningar
Felsökning och felavhjälpning
Delta vid driftsättningar av nya anläggningskomponenter (ny och ombyggnationer)
Upprätthållande och uppdatering av anläggningsdata tex larmtexter och grafik
Samarbeta med andra discipliner inom företaget för att skapa önskad funktion
Uppdatera och underhålla den teletekniska dokumentationen
Konsultativt stöd internt
Vem är du? Du trivs med komplexa problem och utmaningar, och har en naturlig förmåga att hitta lösningar. Du kommunicerar effektivt på både engelska och svenska och förstår vikten av strukturerade tidsplaner för att leverera i tid. Du tar initiativ, är flexibel och samarbetar gärna med kollegor och andra aktörer.
Utbildning på gymnasienivå eller yrkeshögskola, exempelvis inom IT, teknik eller el
God teknisk kompetens för IT- och nätverkslösningar
Kunskap inom IT-infrastruktur och nätverkskommunikation
God teknisk kompetens i Microsoft SQL
Dokumenterad kunskap inom Pacom Unison, Bosch VMS, SHS Integra, ASSA Arx och/eller andra system
Flera års dokumenterad arbetslivserfarenhet av driftsättning/programmering av teletekniska säkerhetsutrustning från Pacom/SHS och/eller Bosch
Erfarenhet av Agila arbetssätt
Erfarenhet av att efterleva regelverk och interna riktlinjer
Goda kunskaper av systemintegrationer
Vi värdesätter även om du har:
Säkerhetsutbildningar genom SSF
Grundkurs eller likvärdig utbildning för Pacom Unison
Grundkurs + likvärdig utbildning gällande Bosch IP-kameror
Erfarenhet av installationsarbete av larm, passersystem och/eller kamerabevakningssystem
Vad erbjuder vi dig? Vi erbjuder dig en omväxlande och glad arbetsplats där ingen dag är den andra lik. Visste du att på Swedavia får du bidrag till din arbetsresa om du åker kollektivt, elbil, cykel eller tillsammans med en kollega? Du har också möjlighet att semesterväxla och byta bort din semesterersättning mot lediga dagar. Du kan läsa mer om våra förmåner på Förmåner | Om Swedavia .
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta jan-erik.pettersson@swedavia.se
Sista ansökningsdag är den 30/11, urval sker löpande och annonsen kan stängas tidigare så tveka inte att söka redan idag!
Hur är det att arbeta på Swedavia? Vårt fokus är att möjliggöra hållbart resande och uppmuntra nytänkande för att skapa en välkomnande, trygg och inkluderande arbetsgemenskap där du kan växa och göra verklig skillnad - läs mer här! Jobba hos oss | Om Swedavia
Då flygplatser är en säkerhetsklassad verksamhet genomgår samtliga kandidater som går vidare i rekryteringsprocessen en bakgrundskontroll. För vissa tjänster även en säkerhetsprövning. Swedavia är även en drogfri arbetsplats med nolltolerans mot droger. Drogtester genomförs före anställning och sker slumpmässigt under anställningen. Ersättning
