Systemspecialist för Robust försörjning till Digitalisering IT och MT, Lund

2025-08-18
Gör skillnad. Varje dag.
Vi söker en engagerad systemspecialist till Robust försörjnings systemflora på enheten Servicetjänster.
Förvaltningen Digitalisering IT och MT ger stöd och service till den skånska hälso- och sjukvården. Vårt uppdrag är att införa en modern och sammanhållen digital vårdmiljö parallellt med drift och effektiv konsolidering av dagens befintliga IT-miljö. I uppdraget ingår förvaltning och support av befintliga samt kommande system. Förvaltningen har cirka 500 medarbetare och finns representerade vid samtliga sjukhusområden i Skåne med huvudsäte i Lund.
Rollen som systemspecialist är en specialistfunktion i vår förvaltning och kommer att utvecklas över tid. Här finns alla chanser att vara med och forma den framtida rollen som specialist i vår förvaltningsorganisation, där du spelar en avgörande roll i att livscykelhantera applikationernas säkerhet och tillgänglighet. Som ny kommer du att få en grundlig introduktion och det finns kollegor på plats som är redo att guida dig in i vår verksamhet och vad det innebär att vara systemspecialist hos oss.
Ta chansen att söka ett samhällsnyttigt arbete och fördjupa dig i digitala tjänster i framkant där din insats bidrar till att utveckla vården för alla invånare i Skåne!
Projekt Robust försörjning pågår sedan början av 2025 och syftar till att införskaffa och implementera ett digitalt stöd för en effektiv material- och läkemedelsförsörjning som på ett stabilt och tillförlitligt sätt möter behov i vardagen såväl som vid kris. Det nya digitala stödet som består av Dynamics365 (Finance & Supply Chain Management) och Astro WMS kommer successivt att utvecklas och implementeras i faser under 2025 och framåt.
I ditt uppdrag ingår bland annat att:
• tillsammans med systemansvarig utarbeta och verkställa förvaltningsplan
• koordinera och administrera pågående aktiviteter i förvaltningsplanen
• delta i regionala arbetsgrupper där specialistkompetens behövs
• medverka i utveckling/vidareutveckling av ny funktionalitet i samarbete med systemansvarig och leverantör
• koordinera samt aktivt delta i avancerad felsökning vid incidenter och problem
• arbeta med testning inför release av ny funktionalitet.
Du utför såväl proaktiva som reaktiva åtgärder i syfte att upprätthålla stabil drift och förvaltning till våra verksamheter. I rollen som systemspecialist arbetar du nära andra team och experter inom Digitalisering IT och MT. Vi utgår från våra lokaler på Medicon Village i Lund även om visst distansarbete blivit en naturlig del av vår vardag.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant yrkesutbildning, universitets- eller högskoleutbildning inom systemvetenskap och/eller systemutveckling, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har goda språkkunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift. Flerårig erfarenhet av arbete med D365-lösningar är ett krav. Du har kunskap inom såväl IT Service management som ITIL och du planerar samt koordinerar utefter dessa ramverk för ändamålsenligt värdeskapande.
Det är meriterande om du har ITIL4-certifiering och erfarenhet av aktivt arbete med:
• Azure DevOps, såsom versionshantering, planering med mera
• D365 Finance & Supply Chain Management
• WMS (Warehouse Management System)
• VMS-lösningar
• lagerautomation.
Som person har du en hög känsla för service och drivs av att arbeta i team och hitta lösningar tillsammans. Vidare är du ansvarstagande, självgående och kommunikativ. Du förstår vikten av att lösa problem och kan växla mellan samt prioritera olika moment. Arbetet kräver förståelse för verksamhetens logik, processer och organisation samt ett mycket stort intresse för tekniska lösningar och problemlösning.
Låter detta som en spännande roll för dig? Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Förvaltningen Digitalisering IT och MT ger stöd och service till den skånska hälso- och sjukvården. Förvaltningens uppdrag är att införa en modern och sammanhållen digital vårdmiljö parallellt med drift och effektiv konsolidering av dagens befintliga IT-miljö. I uppdraget ingår förvaltning och support av befintliga och kommande system. Medicinsk teknik (MT) arbetar även med service, underhåll, inköp och egentillverkning av medicinteknisk utrustning.
Förvaltningen ansvarar också för de grundläggande vårdinformationssystemen och driver utvecklingen av framtidens vårdinformation. Vi är cirka 350 medarbetare i förvaltningen och finns vid samtliga sjukhusområden i Skåne med huvudsäte i Lund.
