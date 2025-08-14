Systemsäkerhetsingenjörer och Brandingenjörer till Saab Kockums
2025-08-14
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Vi behöver ingenjörer som vill trygga vardagen för de män och kvinnor som skyddar våra fri- och rättigheter på daglig basis. Vi söker både dig som är ny på arbetsmarknaden och dig med erfarenhet.
Som system- och brandsäkerhetsingenjör på Saab Kockums kommer du att arbeta i hjärtat av ubåtsutvecklingen, där säkerhet är avgörande i varje steg. Du bidrar med din expertis genom hela livscykeln - från koncept och konstruktion till drift och avveckling - och har ett särskilt ansvar för att identifiera och hantera risker över hela hotskalan.
I dina huvudsakliga arbetsuppgifter ingår att:
* Genomföra säkerhetsbedömningar och riskanalyser med hjälp av etablerade metoder
* Utveckla och implementera säkerhetskrav enligt branschstandarder och gällande regelverk
* Samarbeta tätt med ingenjörer, designers och tekniker för att integrera säkerhetsaspekter i konstruktion och utveckling
* Följa upp tekniska lösningar och se till att säkerhetstänkandet genomsyrar alla projektfaser
* Hålla dig uppdaterad med det senaste inom systemsäkerhet, brandteknik och ubåtsteknologi
Rollen kräver både tekniskt djup och ett helhetsperspektiv, samt en förmåga att samverka över disciplingränser i komplexa projektmiljöer. Analyserna och kraven täcker bl a hårdvara, mjukvara, funktionell integration och mänskliga aspekter av säkerhet och inkluderar alla typer av risker.
Rollen är till en början placerad i Malmö, men under Q4 2025 flyttar vi till nya lokaler i Lund.
Vi söker dig som har en ingenjörsexamen inom exempelvis maskinteknik, elektroteknik, systemteknik, datateknik, brandteknik eller riskhantering. Du har ett naturligt säkerhetsfokus, ett analytiskt arbetssätt och god förmåga att kommunicera tekniska frågor på ett tydligt sätt.
För att passa i rollen ser vi gärna att du har:
* Erfarenhet av systemsäkerhetsarbete eller risk- och brandanalyser
* God samarbetsförmåga och vana att arbeta i tvärfunktionella team
* Du är nyfiken, kvalitetsmedveten och motiveras av att bidra till tekniska lösningar med ett tydligt syfte - att skydda människor, system och nationell säkerhet.
Vi blir dessutom extra glada om du har:
* Tidigare arbete inom försvars-, sjöfarts- eller annan säkerhetskritisk industri
* Kunskap om relevanta standarder och föreskrifter inom säkerhet och teknik
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 25,500 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
