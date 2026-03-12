Systemsäkerhetsingenjör till innovativa Eurotempest i Linköping
Academic Work Sweden AB / Säkerhetsjobb / Linköping Visa alla säkerhetsjobb i Linköping
2026-03-12
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Linköping
, Mjölby
, Motala
, Norrköping
, Söderköping
eller i hela Sverige
Är du en tekniskt intresserad ingenjör med fokus på cybersäkerhet och hårdvara? Vill du arbeta med produkter där säkerhet inte bara är en funktion, utan själva kärnan i verksamheten? Vi söker nu en Systemsäkerhetsingenjör som vill ta nästa steg i karriären och skydda samhällsviktig information genom avancerad Tempest-teknologi. Du blir en nyckelspelare i vårt tajta expertteam där vi tillsammans löser komplexa utmaningar i teknikens absoluta framkant - sök tjänsten redan idag och bli en del av vår resa!Publiceringsdatum2026-03-12Om tjänsten
Eurotempest Secure Systems AB är ett företag som utvecklar säkerhets- och tempestcertifierade produkter. Tempestsäkring är en av komponenterna som används för att uppnå IT-säkerhet och kan förenklat förklaras som något som skyddar hemlig information att läcka ut där den inte får vara. Bolagets produkter används inom hela EU och NATO i över 20 länder, av både myndigheter och andra säkerhetsklassade företag. Eurotempest samarbetar direkt med de flesta stora tillverkarna av IT-utrustning för att kunna erbjuda sina kunder de senaste och mest lämpade produkterna för sina behov, samtidigt som formella säkerhetskrav och standarder uppfylls.
Som Systemsäkerhetsingenjör kommer du att spela en nyckelroll i att säkerställa att företagets produkter är resistenta mot moderna hot. Du jobbar nära hårdvaran och implementerar lösningar som gör skillnad på riktigt. Detta är en roll för dig som söker ditt andra eller tredje jobb efter examen och som vill fördjupa dig inom inbyggd säkerhet i en miljö präglad av hög kompetens och innovation.
Du erbjuds:
Möjligheten att bli en del av ett innovativt företag som verkar i en viktig och spännande bransch där du får arbeta med IT-säkerhet och motverkan av informationsläckage
En tjänst där du blir en nyckelperson i bolaget från dag ett
En arbetsplats med familjär organisationskultur och korta beslutsvägar där samarbeten och god stämning värderas högt
En tjänst på ett mindre, familjärt bolag där du har tryggheten i att företaget tillhör en större koncern
En gedigen introduktion för att ge dig bästa förutsättningarna att komma in i rollenDina arbetsuppgifter
Rollen innebär ett djupt engagemang i att säkra hårdvarunära system och applikationer, från design till implementering och analys, med ett särskilt fokus på Tempest-produkter.
Arbeta med härdning av system och komponenter.
Design av säkra system med höga assuranskrav.
Genomföra sårbarhetsanalyser.
Utveckla och integrera säkerhetsfunktioner i Tempest-produkter.
Bidra till att förstå hur system kan brytas ner för att bygga dem säkrare.
Vi söker dig som
Har god erfarenhet av tekniskt säkerhetsarbete med fokus på hårdvarunära system.
Har en civilingenjörs- eller högskoleexamen inom Data, IT-säkerhet, Elektronik eller motsvarande.
Har praktisk kunskap om systemhärdning (hardening).
Har erfarenhet av att implementera kryptering och autentiseringslösningar.
Har erfarenhet av säkra loggnings- och spårbarhetsfunktioner.
Har en god förståelse för applikationssäkerhet och inbyggda system.
Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
Tidigare erfarenhet av att arbeta med att designa höga assuranskrav.
Kunskap om Tempest-standarder (t.ex. SDIP-27) eller RÖS (Röjande strålning).
Erfarenhet av sårbarhetsanalyser.
Kunskap om säker nätverksarkitektur.
Då denna tjänst har en säkerhetsklassning krävs svenskt medborgarskap.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Nyfiken
Ordningsam
Ansvarstagande
Socialt självsäker
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "91AP9E". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Gamla Tanneforsvägen 92 (visa karta
)
582 52 LINKÖPING Jobbnummer
9792163