Systemkunnig administratör till Miljöavdelningen i Vallentuna
2026-04-17
Har du mod att gå före och skapa ett Vallentuna där människor och idéer växer? Trivs du där struktur, service och rättssäkerhet står i fokus och där du samtidigt bidrar till samhällsnytta inom miljöområdet?
Vallentuna kommun har mod att gå före. Vår ambition är att ligga i framkant när det gäller innovativa lösningar, smarta arbetssätt och en effektiv organisation. Som medarbetare har du en viktig roll i utvecklingsarbetet. Kommunen som arbetsplats präglas av ett samförstånd mellan politik och verksamhet, där det gemensamma intresset och ansvaret för Vallentunas bästa lyser igenom. Bemötande, tillgänglighet och kundens fokus är viktigt i vårt arbete för goda resultat och ökad kvalitet.
Engagemang, samarbete och allas lika värde ska genomsyra vår organisation. Du som söker bör självklart dela våra gemensamma värderingar.
Om verksamheten:
Miljöavdelningen är en del av samhällsbyggnadsförvaltningen och består av 14 engagerade och kunniga medarbetare. Avdelningen ansvarar för handläggning och tillsyn av miljörelaterade ärenden enlighet gällande lagstiftning. Vi arbetar i moderna lokaler med ett aktivitetsbaserat arbetssätt som främjar samarbete och flexibilitet. Vi erbjuder ett spännande och varierande arbete med frihet under ansvar, där du har möjlighet till distansarbete, flexibla arbetstider och friskvårdsbidrag allt för att skapa en god balans mellan arbetsliv och privatliv. Publiceringsdatum2026-04-17Dina arbetsuppgifter
Som administratör hos oss får du en central roll där du kombinerar varierande administrativa uppgifter med utveckling av vårat verksamhetssystem. Perfekt för dig som är IT-kunnig.
I rollen ingår bland annat, administration, dokumenthantering och diarieföring i ärendehanteringssystemet Ecos, bedömning av sekretess samt hantering av utlämnande av allmänna handlingar, förvaltning, utveckling och kvalitetssäkring av verksamhetssystemet Ecos, implementering och administration av e-tjänster, ekonomiadministration, fakturahantering och statistikrapportering, stöd och rådgivning till kollegor samt samverkan med kontaktcenter, kan även förekomma viss handläggning enligt miljöbalken, exempelvis inom köldmedia. Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial utbildning inom administration, registratur, arkiv- och informationsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Mycket god kunskap om dokument- och ärendehantering samt god kännedom om offentlighets- och sekretesslagstiftningen, förvaltningslagen och arbete utifrån offentlighetsprincipen
Hög digital kompetens samt erfarenhet av implementering av e-tjänster
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift
Erfarenhet av arbete i ärendehanteringssystem, gärna Ecos
Erfarenhet av arbete inom kommunal förvaltning, gärna med myndighetsutövning inom miljöområdet
B-körkort
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete som registrator
Erfarenhet av myndighetsutövning inom miljöområdet, exempelvis handläggning enligt miljöbalken
Erfarenhet av arbete med informationssäkerhet och dataskydd (GDPR) Dina personliga egenskaper
Du arbetar mot resultat, visar pålitlighet och tar ansvar för planering och uppföljning av ditt arbete.
Du stärker relationer genom att du hjälper andra, samarbetar, följer regler och processer och delar information.
Du utvecklar, förbättrar, söker lösningar, lärande och kunskap på eget initiativ.
Du är länken, ger service, visar lojalitet utåt och inåt och omvärldsbevakar.
Gemensamma värderingar syns i ditt bemötande.
Du kommunicerar på ett tydligt och transparent sätt och är trygg i din roll.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Information:
Som arbetsgivare vill vi tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och kulturell mångfald tillför. Vallentuna kommun satsar på kompetensutveckling och ett hållbart arbetsliv. För att ha så goda förutsättningar som möjligt i din medarbetarroll har Vallentuna kommun en medarbetarakademi där du kommer att få utbildning och verktyg.
Anställningen är tillsvidare på heltid med start enligt överenskommelse. Vi tillämpar individuell lönesättning, och provanställning kan komma att tillämpas.
Inför all nyanställning utför Vallentuna kommun bakgrundskontroll.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen använder vi verktyget ReachMee. Vi ber dig att skicka in din ansökan genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar/intresseanmälningar via e-post. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss enligt nedan.
Du är varmt välkommen att skicka din ansökan med ett personligt brev och CV senast 29 april.
I den här processen använder vi oss av testning i urvalet för att på ett fördomsfritt sätt kunna bedöma de egenskaper som är viktiga för tjänsten. Om vi bedömer att du uppfyller kvalifikationskraven kommer du att få en länk för testning. För att gå vidare i rekryteringsprocessen behöver du genomföra testerna.
För mer information kontakta:
Matilda Johansson, Miljöchef
08-587 856 94matilda.johansson@vallentuna.se
Mer information och fackliga representanter hittar du på https://www.vallentuna.se/naringsliv-och-arbete/arbeta-hos-oss/lokala-fackliga-foretradare/ Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-123285".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vallentuna kommun
(org.nr 212000-0027), https://www.vallentuna.se/
Gymnasievägen 4C
)
186 36
