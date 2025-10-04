Systemingenjör till ledande företag inom järnvägsindustrin!
Academic Work Sweden AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-10-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vår kund är en världsledande leverantör av järnvägssystem som bidrar till ett långsiktigt hållbart transportsystem. Här får du en trygg och kompetent arbetsplats med en inkluderande kultur som värdesätter din utveckling och karriär. Som Systemingenjör får du en central roll i utvecklingen av säkra och hållbara lösningar för spårbunden trafik. Du arbetar med mjukvarukonfigurering i projekt som påverkar samhällen och miljö positivt - både idag och för kommande generationer.
OM TJÄNSTEN
Vår kund är en världsledande leverantör av järnvägssystem, engagerad i att skapa ett långsiktigt hållbart transportsystem. Här blir du en del av en trygg och kompetent arbetsplats som värdesätter en inkluderande och ansvarsfull kultur. Denna kultur utgör grunden för företagets engagemang i att hjälpa sina medarbetare att växa, utvecklas och ta nästa steg i sin karriär.
I rollen som Systemingenjör kommer du att vara en nyckelperson i ett av tre team som arbetar med mjukvarukonfiguration för järnvägssystem. Du kommer att ansvara för att anpassa och konfigurera styrsystem utifrån specifika krav, vilket innebär att du gör den sista anpassningen av mjukvaran. Rollen innefattar både självständigt arbete och nära samarbete med kollegor och projektörer, där du bidrar till att skapa säkra och hållbara transportlösningar.
Du erbjuds
• Du får möjlighet att växa på ett företag som värdesätter sina anställda och bidrar till framtidens hållbara transportsystem.
• En dedikerad konsultchef på Academic Work
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-10-04Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att konfigurera och anpassa mjukvara för komplexa järnvägssystem, specifikt inom styrområden som ställverk och radioblocksystem, baserat på detaljerade kravspecifikationer och ritningar. Du kommer att arbeta med att sätta variabler och villkor för att säkerställa optimal funktionalitet och säkerhet.
• Projektering av styrområden såsom ställverk, Radio Block System (RBS) och baliser.
• Konfigurera mjukvara och ställa in variabla värden baserat på kravspecifikationer.
• Ta fram anpassningar för unika anläggningar utifrån ritningar och elscheman.
• Driva ditt eget arbete självständigt och med precision.
• Analysera krav och underlag för systemkonfiguration.
• Samarbeta med projektörer och interna team för att säkerställa optimala lösningar.
VI SÖKER DIG SOM
• En universitets- eller högskoleutbildning inom datateknik, elektroteknik, fordonsinriktad utbildning. Alternativt en yrkeshögskoleutbildning inom järnväg.
• God förståelse för hur mjukvara och inbyggda system är uppbyggda.
• Har kunskaper inom programmering
• Mycket goda kunskaper i både svenska och engelska
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av förprojektering.
• Erfarenhet av säkerhetskritiska system.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Stabil
• Ansvarstagande
• Respektfull
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114927". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9540650