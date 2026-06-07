Systemingenjör till Gripens styrsystem Elektronik eller Mekanik
Saab Aktiebolag / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-06-07
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab Aktiebolag i Linköping
, Haninge
, Jönköping
, Arboga
, Karlskoga
eller i hela Sverige
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Junior till senior nivå
Vill du arbeta med styrsystemet i en av Sveriges mest tekniskt komplexa produkt?
Vi förstärker nu våra team inom styrsystem för Gripens och söker systemingenjörer med inriktning mot elektronik eller mekanik. Rollen anpassas efter din erfarenhet - vi välkomnar både juniora och seniora kandidater.
Om styrsystemet
Gripens styrsystem ger piloten full kontroll inom hela det specificerade flygområdet. Systemet består av sensorer, datorer, styrdon och servon, och samverkar med övriga delsystem i flygplanet via definierade gränssnitt.
Vi ställer höga krav på styrsystemet gällande säkerhet, funktion, tillgänglighet och lång livslängd.
Din roll
Systemingenjör styrsystem
Som systemingenjör arbetar du med hela livscykeln för styrsystemets hårdvara - från tidiga koncept och utveckling till verifiering, drift och utfasning. Du har en central och samordnande roll i systemet och ansvarar för:
Kravhantering och systemarkitektur
Gränsytor mellan mekanik, elektronik, mjukvara och systemnivå
Teknisk analys, verifiering och dokumentation
Praktiskt stöd vid produktion, integration, tester och flygprov
Samverkan med andra delsystem, leverantörer och kunder
Du driver flera parallella aktiviteter och mindre tekniska uppdrag, där du tar ansvar för både detaljer och helhet i Gripens styrsystem.
Inriktning - Elektronik
Som systemingenjör inom elektronik sektionen ansvarar du för de elektroniska delarna av Gripens styrsystem, exempelvis: inkluderar detta arbete med styrsystemsdatorer, analog elektronik, gyron, accelerometrar och andra elektroniska delsystem. Meriterande för rollen, men anpassas efter din erfarenhet, är:
Analog elektronik och inbyggda system
Modellering och reglering av system
Säkerhetskritiska system
Inriktning - Mekanik
Som systemingenjör inom mekanik sektionen ansvarar du för de mekaniska delarna av Gripens styrsystem, exempelvis: inkluderar detta arbete mekaniska flygsensorer, positionsensorer och servo-system för Gripens alla styrytor. Meriterande för rollen, men anpassas efter din erfarenhet, är:
Modellering och reglering av system
Mekanikkonstruktion och hydraulik
Ritningsteknik och Cad
Forskning inom hydraulik Publiceringsdatum2026-06-07Profil
Vi söker dig som har:
Civilingenjör eller högskoleingenjör inom elektronik, maskinteknik eller motsvarande utbildningsområde
Intresse för komplexa och tekniskt avancerade system
God samarbetsförmåga och vana att kommunicera med många olika teknikområden
Ett strukturerat arbetssätt och vilja att ta tekniskt ansvar
Junior
Nyexaminerad eller tidigt i karriären
Vill utvecklas inom systemarbete, kravhantering och hårdvarunära utveckling
Arbetar nära erfarna kollegor och bygger successivt helhetsförståelse
Senior
Flera års erfarenhet av systemingenjörsarbete
Tar helhetsansvar och driver tekniska beslut
Fungerar som tekniskt stöd och mentor i teamet
Varför hos oss?
Arbeta med Gripens styrsystem - teknik i absoluta framkant
Ansvar för produkter från koncept till utfasning
Varierade arbetsdagar med både analys, konstruktion och praktiskt arbete
Möjlighet att påverka arkitektur och tekniska lösningar
Fantastiska kollegor med många trivselaktiviteter
Långsiktiga och samhällsviktiga projekt i ett starkt ingenjörsteam
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Bröderna Ugglas gata (visa karta
)
581 88 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Kontakt
Contact
Saab AB kajsa.folkeson@saabgroup.com Jobbnummer
9951108