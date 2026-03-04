Systemingenjör till Bolag inom Försvarsindustrin
2026-03-04
Vi söker nu en Systemingenjör till ett tekniskt avancerat projekt där du får arbeta nära tekniken och ta ansvar för helheten. Rollen passar dig som trivs i gränslandet mellan system, människor och krav, och som vill göra verklig skillnad i komplexa projekt.
OM TJÄNSTEN:
I rollen som Systemingenjör får du en nyckelposition i ett tekniskt komplext projekt där system marin miljö integreras till en sammanhållen helhetslösning. Du ansvarar för att olika delsystem och sensorer fungerar tillsammans helheten uppfyller ställda funktions- och prestandakrav.
Rollen är tvärdisciplinär och dynamisk, och ditt fokus kommer att variera över projektets olika faser, från tidig kravställning och systemdesign till integration och verifiering. Du arbetar nära projektets integrationsledning samt har många kontaktytor mot både kunder och underleverantörer, ofta i internationella sammanhang. Här finns stora möjligheter för dig som trivs nära tekniken, gillar komplexa system och vill ta ansvar för helheten.
ARBETSUPPGIFTER: Ansvara för funktionella och informationslogiska gränssnitt mellan olika delsystem och komponenter
Säkerställa att integrerade system uppfyller definierade funktions- och prestandakrav
Bidra till och vidareutveckla integrationsplaner i samarbete med projektets nyckelroller
Koordinera och delta i integrationsaktiviteter samt hantera och lösa tekniska avvikelser
Arbeta med kravnedbrytning, kravnedflödning och verifierbarhet
Granska och ta fram teknisk dokumentation
Ha löpande dialog med kunder och underleverantörer kring tekniska lösningar och gränssnitt
VI SÖKER DIG SOM: Har en ingenjörsexamen eller motsvarande teknisk bakgrund
Har 3 års erfarenhet av en liknande roll
Har erfarenhet av systemintegration på system-of-systems-nivå
Har arbetat med system- och/eller lösningsdesign
Har god vana av att arbeta i integrerade projektteam
Är mycket strukturerad med stark planeringsförmåga och god detaljnoggrannhet
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, i tal och skrift
Som person är du tekniskt nyfiken, analytisk och trivs nära tekniken. Du har lätt för att växla mellan detaljer och helhetsperspektiv och arbetar proaktivt för att identifiera och hantera risker innan de blir problem. Du är uthållig, ansvarstagande och har ett tydligt "get things done"-driv.
Du är också trygg i dialogen med olika intressenter, från tekniska specialister till underleverantörer och kunder, och kan prata både "högt och lågt" om teknik. Samarbete faller sig naturligt för dig, och du uppskattar att vara en del av ett kompetent team där alla har sina tydliga ansvarsområden.
Tjänsten kan innebära resor inom Sverige och internationellt beroende på projektfas.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag som innebär att du kommer vara anställd hos Friday.
