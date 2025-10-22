Systemingenjör som vill vara med & forma framtidens Flygsystem!
Saab AB / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2025-10-22
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Linköping
, Motala
, Norrköping
, Haninge
, Nyköping
eller i hela Sverige
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
I denna spännande roll får du möjlighet att vara med och forma och optimera system som spelar en viktig roll för framtidens produkt. Här får du chansen att växa i en betydelsefull roll där ditt arbete direkt påverkar både systemens prestanda och säkerheten i luften.
Som systemutvecklare inom Avionikområdet kommer du att arbeta med att utveckla och optimera lösningar för komplexa system som fungerar under extrema förhållanden.
Du kommer att vara en viktig del av teamet och ha stort utrymme att ta egna initiativ och göra skillnad för både tekniska och affärsmässiga mål.
I denna roll får du möjlighet att arbeta med hela systemets livscykel - från kravinsamling och design till integration och verifiering. Din tekniska kompetens kommer att vara avgörande för att identifiera förbättringsområden och optimera arbetsflöden. Genom att tillämpa ditt systemtänkande hjälper du till att säkerställa att systemen inte bara uppfyller höga tekniska krav, utan också bidrar till att förbättra produktens säkerhet och effektivitet. Du kommer att vara delaktig i utvecklingen av systemmodeller, hantera risker och säkerställa att systemen lever upp till gällande regler och standarder. Publiceringsdatum2025-10-22Profil
Vi ser att du har erfarenhet av systemsäkerhet och underhåll, likaså din förmåga att arbeta med inbyggda system och dataflöden.
Du förväntas också bidra med din erfarenhet i att säkerställa att olika komponenter integreras på ett hållbart och effektivt sätt. En viktig del av rollen är att stötta och coacha dina kollegor genom hela utvecklingsprocessen.
Genom att dela med dig av din tekniska kompetens och erfarenhet hjälper du teamet att lösa tekniska utmaningar och tillsammans hitta innovativa lösningar.
Att kunna kommunicera tekniska idéer tydligt och effektivt till både interna team och externa intressenter är avgörande för att säkerställa att alla är på samma sida. Vi söker dig som är nyfiken, har ett driv att lära och utvecklas, och som gärna delar med dig av din kunskap.
Hos oss får du möjlighet att växa, ta ansvar och vara med och påverka både företagets och produktens framtid
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad blir du en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 25,500 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_34449". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9569123