Systemingenjör sökes till konsultuppdrag i Karlskoga
2025-09-04
Publiceringsdatum2025-09-04Beskrivning
Vår klient i Karlskoga söker nu en systemingenjör till ett konsultuppdrag.
I denna roll blir du en nyckelperson i utvecklingen av nästa generations försvarssystem där teknik, säkerhet och innovation samverkar i komplexa systemlösningar.Dina arbetsuppgifter
Som systemingenjör arbetar du genom hela produktens livscykel, från kravanalys till verifiering. Du ansvarar för att översätta kundens behov till tekniska krav och lösningar i samarbete med mjukvaru-, hårdvaru- och systemutvecklare. Rollen innebär också att du tar tekniskt ägarskap över delar av systemet samt analyserar funktion och prestanda. Du blir en del av ett tvärfunktionellt team där du får möjlighet att arbeta med både etablerad och ny teknik i en kunskapsdelande och processdriven miljö, tillsammans med andra ingenjörer och teknikspecialister.Kvalifikationer
Minst 3 års erfarenhet av systemutveckling eller systemarbete
Civil- eller högskoleingenjörsexamen, eller motsvarande erfarenhet
God teknisk förståelse och förmåga att hantera både helhet och detalj
Erfarenhet av verktyg och metoder såsom SysML, DOORS, Matlab, Simulink, C/C++, Python, INCOSE och/eller system engineering-metodik
Erfarenhet av produktutveckling inom mekanik, elektronik och/eller mjukvara
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Flytande svenska och engelska i tal och skriftAnställningsvillkor
Placeringsort: Karlskoga
Arbetsmodell: På plats
Sysselsättningsgrad: Heltid
Period: 2025-11-03 till 2027-05-31, med möjlighet till förlängning
Säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen krävs för uppdraget.
Om du är redo att ta dig an en roll som systemingenjör inom en högteknologisk och samhällsviktig industri, och bidra till utvecklingen av framtidens försvarssystem, tveka inte att skicka in din ansökan. Vi rekryterar löpande och ser fram emot att höra från dig!
