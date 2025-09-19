Systemingenjör med inriktning mot avancerade försvarsprodukter
2025-09-19
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Örebro
, Lidköping
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Drivs du av att se hur olika expertområden samverkar och bidrar till det större hela?
Som systemingenjör hos Saab Dynamics, Missile Systems får du en djupgående förståelse för hur olika delar hänger ihop. Du kommer att arbeta med utveckling av våra världsledande robotsystem, och din insats kommer att vara avgörande för att projekten ska lyckas.
Din roll är att säkerställa att våra produkter uppfyller de krav och förväntningar som våra kunder ställer på deras förmåga. Du arbetar med, och dokumenterar, kravnedbrytning, kravanalys, vägledning för design av både hård och mjukvara, planering och uppföljning av verifiering av den slutgiltiga produkten. Verifiering sker på olika sätt, men vanligt är demonstration, provning, analys, simuleringar, allt enligt en uppgjord plan.
För att stödja ditt arbete finns välstrukturerade processer i vårt verksamhetssystem samt metodbeskrivningar i våra interna databaser. Du kommer att samarbeta i projektform med ingenjörer från olika delar av utvecklingsenheten inom Missile Systems. Mekanik, elektronik, mjukvara och ILS, andra Saab-avdelningar samt internationella samarbetspartner.
Systemingenjören behöver utveckla en bred förståelse för våra produkters helhet, men också tillräckligt djup kunskap för att kunna förklara och kommunicera hur systemen är tänkta att fungera, ofta i samarbete med ansvariga för delsystem och komponenter. Eftersom våra projekt varierar i storlek ställs stora krav på din flexibilitet, då du kanske kommer att arbeta i flera projekt samtidigt.
För att kunna förstå och definiera systemkrav och funktionalitet, ser vi att du har en ingenjörsexamen samt några års erfarenhet, gärna inom produktutveckling eller systemarbete inom något av områdena mekanik, elektronik, mjukvara eller AI/ML.
Du har erfarenhet av att designa och strukturera komplexa system, såsom maskiner, fordon, konsumentprodukter eller liknande. Du har förmågan att se ett helhetsperspektiv, hur individuella system samverkar och påverkar varandra för att uppnå det överordnade målet för att skapa en solid systemarkitektur. Vi ser gärna att du har kunskap om standarden ISO 15288 och erfarenhet av kravhanteringsverktyget DOORS. Du har också förmåga att skapa modeller och simulera system för att analysera prestanda och identifiera potentiella problem.
Du kan driva ditt arbete framåt självständigt, samtidigt som du trivs med sociala kontakter och teamarbete. Eftersom vi samarbetar med både lokala och internationella leverantörer samt kollegor från olika delar av organisationen, är flytande svenska och engelska en förutsättning för att kunna arbeta effektivt och upprätthålla hög kvalitet i våra processer.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Ersättning
