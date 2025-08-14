Systemingenjör/Kravsamordnare till vår kund på Kungsholmen
Beskrivning av avdelningen
Avdelningen ansvarar för planering och genomförande av investeringsprojekt inom kollektivtrafiken. Vi är organiserade i flera sektioner, varav majoriteten driver våra större projekt. Sektionernas uppdrag är att leda och genomföra komplexa projekt samt att samordna organisationens resurser för bästa resultat. En särskild sektion ansvarar för att ta fram och underhålla metodstöd till projekten.
Beskrivning av projektet
Kommunikationsradion utgör en central del i kommunikationen mellan trafikledning och fordonsförare samt för trygghets- och säkerhetspersonal.
I dagsläget pågår arbetet med att implementera nästa generations radiokommunikationssystem för tal och data som ska ersätta det befintliga systemet. Projektets övergripande mål är, förutom att ersätta det nuvarande systemet, att skapa förutsättningar för framtida kapacitetshöjning inom radiokommunikation. Det är av största vikt att projektet genomförs med hög precision vad gäller tid, kvalitet och robusthet, eftersom kommunikationsradion är en kritisk länk i kollektivtrafikens drift och en förutsättning för att uppfylla regulatoriska krav.
Beskrivning av uppdraget
Vi har ett omfattande och dynamiskt uppdrag framför oss där vi kommer att bygga upp nästa generations kommunikationssystem för kollektivtrafiken. Du kommer huvudsakligen att delta i införandet av nästa generations MCX-tjänster som använder 4G/LTE och 5G.
Vi söker en erfaren systemingenjör som trivs med att arbeta med kravhantering, från systemnivå till funktionella krav. Rollen innebär att samordna helheten för organisationens olika tekniska system och säkerställa att dessa uppfyller ställda krav. Du kommer att planera, leda och följa upp kravarbetet i projektet, samt samarbeta med projektorganisation, kravställande enheter, projektörer, kommuner och andra externa intressenter.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Säkerställa att projektets tekniska system är designade för att fungera väl med befintliga system.
Samordna beroenden och tekniska gränssnitt.
Delta i, och vid behov leda, tekniska dialoger med leverantörer.
Identifiera krav tillsammans med projektledningen och projektteamet, föra in dessa i kravhanteringssystem och systematiskt följa upp att de uppfylls genom granskningar, besiktningar och tester.
Analysera krav för att säkerställa att de är realistiska, genomförbara och i linje med projektets mål.
Säkerställa att kravhanteringsprocessen följs i projektet.
Driva och stödja arbetet med att definiera krav.
Arbeta för att kravhanteringen möjliggör spårbarhet mellan krav, verifiering och validering.
Kommunicera och administrera kravändringar till intressenter och leverantörer.
Samordna och följa upp kravuppfyllnad genom hela projektets livscykel.
Delta i projektrelaterade möten och hålla sig uppdaterad om verksamhetens framdrift.
Obligatoriska krav
Lägst högskoleingenjör (ej yrkeshögskola) eller 10 års yrkeslivserfarenhet inom tekniska utvecklingsprojekt (infrastruktur, teknik, system, fordon, etc.).
Minst 3 års dokumenterad erfarenhet av systemarbete (Systems Engineering) i projekt inom liknande verksamhet (infrastruktur, teknik, system, fordon, etc.).
Minst 3 års dokumenterad erfarenhet från kravsamordning samt ändringshantering av teknisk kravställning i projekt inom liknande verksamhet (infrastruktur, teknik, system, fordon, etc.).
Minst 3 års dokumenterad erfarenhet som konfigurationsansvarig/ändringshanteringsansvarig i projekt inom liknande verksamhet (infrastruktur, teknik, system, fordon, etc.).
Minst 3 års erfarenhet av att ha lett och administrerat kravarbete i verktyget Polarion (eller liknande).
Mervärdeskrav
Dokumenterad utbildning inom Systems Engineering. (Styrks med utbildningsbevis som bifogas i anbudet).
Minst 2 års erfarenhet av att ha arbetat enligt standarden ISO/IEC 15288.
Dokumenterad utbildning inom kravhantering samt konfigurationsledning (Styrks med utbildningsbevis).
Minst 3 års erfarenhet av att ha arbetat i en koordinerande roll i en projektorganisation.
Minst 2 års erfarenhet från minst ett projekt inom offentlig verksamhet.
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi.
