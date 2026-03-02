Systemingenjör inom mekanik på Landställ & Hydraul Gripen
2026-03-02
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Vi söker två medarbetare till sektionen för Landställ & Hydraul. Som systemingenjör hos oss kommer du att arbeta med integration av våra avancerade system i flygplan.
Du kommer främst att jobba med Gripen, men även med andra flygande farkoster. I vår moderna och innovativa utvecklingsmiljö är du en nyckelperson i systemutvecklingen, från kravanalys via systemdesign och verifiering ända fram till driftsättning hos kund. Driftuppföljning, förbättringar och produktstöd av system hos kund är ett annat mycket viktigt område där du kan göra en stor skillnad.
Du kommer att arbeta tillsammans med engagerade, stödjande och kompetenta medarbetare och ledare som snabbt tar dig med i gemenskapen. Samarbete med leverantörer, kunder och kollegor från andra system i flygplanet är en naturlig del av arbetet.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter
* Systemutveckling och design med avseende på funktionalitet
* Kravanalys och rapportering för kund- och myndighetskrav
* Systemsäkerhetsarbete
* Analysera och delta i verifiering, validering och prov i simulator, rigg, mark- och flygprov
* Delta i förstudier av framtida flygsystem
* Utföra utredningar av ärenden som uppstått i kunders verksamhet
* Arbeta med utveckling och förvaltning av apparater i nära samarbete med inköp och leverantörer
* Driftuppföljning och produktstöd av system till kund
Rollerna är mångsidiga och erbjuder möjlighet att bredda och fördjupa sig i teknikområdet. Inriktningen på dina arbetsuppgifter kommer till stor del att styras av din erfarenhet, dina styrkor och intressen. Publiceringsdatum2026-03-02Profil
Vi söker dig som gillar att jobba i ett lag där man ställer upp och hjälper varandra för att uppnå gemensamma mål. För att lyckas i din roll behöver du ha en god känsla för mekanik och fysik samt en vilja att se helheten i stora system. Vi söker både dig med några års arbetslivserfarenhet och dig som ännu inte har hunnit arbeta så länge.
Lämplig bakgrund är högskole- eller civilingenjörsutbildning. Vi ser också gärna att du har en god förmåga att fatta egna beslut och leda både dig själv och andra.
Dokumentation och kontakter i det dagliga arbetet sker både på svenska och engelska, så du behöver behärska båda språken flytande i tal och skrift.
Meriterande:
* Kunskaper om beräkningar och simuleringar
* Kunskap om hydraulik och andra mekatroniska system
* Kunskaper inom dataanalys
* Erfarenhet inom systemutveckling
* Erfarenhet inom flygbranschen
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 22 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
