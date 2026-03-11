Systemingenjör inom Fire & Gas till Siemens Energy
Siemens Energy möter den ökade efterfrågan på energi i över 90 länder och bidrar till att skydda vårt klimat. Med över 94 000 anställda genererar de elektricitet för 16% av världens befolkning och strävar efter hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi genom innovativa teknologier. Siemens Energy utvecklar gasturbiner och kraftanläggningar för global användning och har en omfattande serviceorganisation. Med 3000 medarbetare i Finspång och en årlig omsättning på cirka 10 miljarder kronor är Siemens Energy en betydande aktör inom energiteknik.Arbetsuppgifter
Som Systemingenjör inom Fire & Gas (F&G) blir du en del av en mångsidig Development & Standard-grupp bestående av erfarna ingenjörer. Tillsammans ansvarar ni för utveckling och standardisering av branddetektering, brandsläckningssystem och gasdetektering inom auxiliaries för nya affärer.
I rollen har du ett övergripande system- och standardansvar för F&G-system, där du arbetar med allt från utveckling av nya tekniska lösningar till förbättring av befintliga produkter. Området är under stark utveckling, bland annat inom detektering av nya bränslen som vätgas (H2), nya leverantörer och nya metoder för brandsläckning.
Arbetet innebär många kontaktytor och nära samarbete med flera funktioner inom organisationen. Du bidrar till att säkerställa att tekniska lösningar är kostnadseffektiva, kvalitetssäkrade och möter marknadens krav.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvara för system- och standardfrågor inom Fire & Gas
Bidra till utveckling av nya tekniska lösningar och förbättring av befintliga produkter
Samarbeta med funktioner som försäljning, orderkonstruktion, verkstad, siteinstallation och service
Arbeta tvärfunktionellt med inköp, leverantörer och andra utvecklingsgrupper
Använda verktyg som Teamcenter och COMOS i det dagliga arbetetProfil
Vi söker dig som är en driven och analytisk ingenjör med intresse för teknik, problemlösning och samarbete. Du trivs i en roll där du får ta ansvar, driva frågor framåt och samarbeta med olika funktioner. Du arbetar strukturerat, har ett brett tekniskt perspektiv och motiveras av att bidra till effektiva och kvalitativa lösningar.
Civilingenjörs- eller högskoleingenjörsexamen inom mekatronik eller motsvarande erfarenhet
Stark problemlösningsförmåga och gärna erfarenhet av projektledning
Förmåga att arbeta självständigt och driva tekniska frågor framåt
Erfarenhet av teamarbete och att bidra till ett effektivt samarbete
God analytisk förmåga och ett strukturerat arbetssätt
Goda kunskaper i engelska är ett krav, svenska är meriterande
Meriterande är om du även har:
Erfarenhet av branddetektering, brandsläckningssystem eller gasdetektering
Kunskap inom anläggningsdesign samt instrument- eller elinstallation
Förståelse för industriella miljöer där tekniska system används
Arbetet sker på plats i Finspång minst 3 dagar i veckan.
Ansökningsförfarande
Tjänsten är initialt ett konsultuppdrag via oss på Skill. Det innebär att du är anställd hos oss på Skill och har ditt uppdrag hos Siemens Energy i Finspång.
Urvalet kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum så vänta inte med att skicka in CV och personligt brev till oss idag. Vid eventuella frågor eller funderingar, kontakta ansvarig rekryterare Isabella Palm, isabella.palm@skill.se
