Systemingenjör - Brandskydd inom Saab Special Mission & Regional Aircraft
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2026-07-02
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Vill du arbeta i teknikens framkant och samtidigt göra verklig skillnad?
Välkommen till Saab Special Mission and Regional Aircraft. Nu söker vi en Systemingenjör med inriktning mot brandskydd som vill vara med och påverka framtidens flygplanssystem.
Hos oss får du chansen att arbeta nära avancerad flygteknik och bidra till att våra produkter uppfyller både dagens och morgondagens brandskyddskrav. Låter det spännande? Då kan det här vara din nästa utmaning.
Din roll
Som Brandskyddsingenjör blir du en viktig del av vår sektion för grundflygplanssystem. Här supportar och utvecklar vi centrala system inom bland annat kylning, bränsle och motor - samt ansvarar för brandskydd i våra produkter GlobalEye, Saab 340 (inkl AEW&C) och Saab 2000 (inkl AEW&C).
Du kommer att:
Arbeta med Analys av brandrisker kopplade till installationer i flygplanet
Designstöd för ökad brandsäkerhet
Granskningar av design och hårdvaruinstallationer
Kravuppfyllnad
Bidra med Kunskaper om initiering, utveckling och spridning av brand.
Stöd att utforma system och installationer som minskar risken för brand.
Vara delaktig i utvecklingen av några av våra mest avancerade produkter, såsom GlobalEye, Saab 2000 AEW&C och Saab 340 AEW&C
Samverka med flera olika teknikområden och funktioner inom Saab
Du blir en del av ett engagerat team där samarbete, kunskapsdelning och snabba beslutsvägar gör att du verkligen kan påverka. Publiceringsdatum2026-07-02Profil
Vi söker dig som är nyfiken, driven och lösningsorienterad. Du trivs i en miljö där samarbete är avgörande och där du får ta eget ansvar. Du är kommunikativ, prestigelös och har en naturlig förmåga att skapa goda relationer - oavsett om det gäller kollegor, leverantörer eller kunder.
Följande förmågor, egenskaper och kompetenser är meriterande för tjänsten:
Civilingenjörs- eller högskoleingenjörsexamen, eller erfarenhet som gett motsvarande kompetens - du får gärna vara utbildad brandingenjör
Minst 5 års arbetslivserfarenhet.
Erfarenhet av arbete med något av; Brandsäkerhet, systemsäkerhet och luftvärdighet
Certifiering av produkter
Kravställning och kravuppfyllnad av avancerade system
Flygintresse
Erfarenhet av att jobba på Saab
Du uttrycker dig obehindrat på både svenska och engelska.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Bröderna Ugglas Gata (visa karta
)
581 88 LINKÖPING Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9989387