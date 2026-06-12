Systemförvaltare till offentlig sektor i Huddinge
Adecco Sweden Aktiebolag / Administratörsjobb / Huddinge Visa alla administratörsjobb i Huddinge
2026-06-12
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Vill du arbeta i en central roll där du får kombinera systemförvaltning, utveckling och verksamhetsstöd? Vi söker nu en systemförvaltare med erfarenhet av fastighetssystem till ett längre konsultuppdrag inom offentlig verksamhet i Huddinge.
Om uppdragetI rollen som systemförvaltare har du ett övergripande ansvar för fastighetssystemen Fast2 och GreenView. Du arbetar parallellt mellan systemen för att säkerställa att de är effektiva, användarvänliga och anpassade efter verksamhetens behov.
Du fungerar som en viktig länk mellan verksamhet, systemleverantörer och tekniska lösningar, med fokus på både förvaltning och utveckling.
ArbetsuppgifterAnsvara för systemförvaltning, utveckling och administration av Fast2 och GreenView
Hantera supportärenden, felanmälningar och användarfrågor
Arbeta med integrationer mellan olika system
Delta i och driva utveckling av funktioner, exempelvis kopplat till signeringstjänster och BankID
Arbeta med fastighetsekonomiska funktioner såsom fakturering och debitering
Upprätta och följa upp systemförvaltningsplan i samarbete med systemägare
Samordna och genomföra systemuppgraderingar, inklusive tester och kontakt med leverantörer
Ansvara för dokumentation, användarstöd och utbildningsinsatser
Arbeta för att öka användarnytta och effektivitet i systemen
Vi söker dig somHar erfarenhet av systemförvaltning, gärna inom fastighetssystem
Har god förståelse för integrationer och systemutveckling
Har erfarenhet av arbete med ekonomi- och betalningsflöden i system
Har förmåga att arbeta verksamhetsnära och översätta behov till systemlösningar
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift
Personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är:
Strukturerad och ansvarstagande
Lösningsorienterad och analytisk
Pedagogisk och kommunikativ
Självständig med god samarbetsförmåga
Om uppdragetUppdragslängd: ca 1 år
Start: omgående
Omfattning: ca 30 timmar per vecka
Placering: Offentlig verksamhet i Huddinge
Ansökan
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Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Svetsarvägen 8 (visa karta
)
171 41 SOLNA Arbetsplats
Adecco Kontakt
Business Manager
Reem Amad Al Sadi Reem.AmadAlSadi@adecco.se Jobbnummer
9962312