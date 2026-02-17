Systemförvaltare till Inspektionen för strategiska produkter
2026-02-17
Är du en systemförvaltare med erfarenhet av verksamhetskritiska system? Är du en van projektledare som trivs i en roll med många kontaktvägar? Vill du dessutom ha ett meningsfullt arbete och bidra till en säkrare värld? Då är det här rollen för dig!Publiceringsdatum2026-02-17Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med förvaltning och utveckling av myndighetens olika system samt dess tillhörande komponenter. Du kommer också att leda systemprojekt där du projektleder, fångar in verksamhetens behov, tar fram kravspecifikationer, samordnar interna och externa resurser samt leder och genomför tester. I arbetet kommer du att ha mycket kontakt med myndighetens verksamheter, systemleverantörens utvecklingsteam samt vara föredragande i ISPs styrgrupp där du planerar och genomför det årliga och löpande arbetet.
Som systemförvaltare kommer du även att hantera och utreda IT-incidenter och bistå IT-supporten med andra linjens support. Du hanterar behörigheter och bevakar olika funktioner kopplat till de system du förvaltar. Du ger stöd och utbildning till myndighetens medarbetare och tar fram och uppdaterar systemdokumentation och användarstöd i form av handböcker, manualer, instruktioner med mera.Kvalifikationer
• Relevant högskoleexamen eller annan erfarenhet som myndigheten bedömer som likvärdig.
• Flerårig och aktuell erfarenhet från systemförvaltning av verksamhetskritiska system.
• Erfarenhet av leda arbete inom IT-förvaltning.
• Erfarenhet av någon eller några förvaltningsstyrningsmodeller.
• Erfarenhet av framtagande av dokumentation och användarstöd.
• God förmåga att uttrycka dig på både svenska och engelska, såväl skriftligt som muntligt.
Meriterande:
• Erfarenhet av IT-förvaltning i verksamhet med högt säkerhetsskydd.
• Erfarenhet av systemförvaltning och systemutveckling från statlig myndighet.
• Erfarenhet av att ha utbildat inom systemstöd.
• Olika certifieringar inom förvaltning, exempelvis, pm3, ITIL eller liknande.
• Kunskap och erfarenhet av iipax-produkter samt Office-paketet.Dina personliga egenskaper
Du är ansvarstagande och lösningsorienterad med god analytisk förmåga och du har förståelse för tekniska lösningar. Du är självgående i ditt arbetssätt, noggrann och strukturerad och har lätt för att samarbeta. Du har erfarenhet av att leverera inom utsatta tidsramar utan att eftersätta krav på noggrannhet och du trivs med att arbeta både i grupp och enskilt.
Arbetsgruppen
Som systemförvaltare är du placerad på enheten för verksamhetsstöd och ingår i en glad och positiv grupp av säkerhets och IT-resurser. Här får du möjlighet att aktivt bidra till ISP:s IT, säkerhetsarbete och kultur.
Om anställning på ISP
Anställningen är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För att arbeta hos oss krävs svenskt medborgarskap. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Då en stor del av arbetsuppgifterna omfattar sekretessbelagd information är möjligheten till distansarbete begränsat.
Om ISP
ISP är en statlig myndighet med säkerhets- och utrikespolitisk inriktning. Myndighetens kärnuppdrag är exportkontroll av strategiska produkter samt granskning av utländska investeringar. Vi är också nationell myndighet för kemvapenkonventionen och hanterar internationella sanktioner. Läs mer om oss på isp.se.
ISP är en växande myndighet belägen i Solna. Hos oss arbetar statsvetare, jurister, ingenjörer och många andra experter. Vi är över hundra medarbetare som tillsammans skapar en varm och välkomnande atmosfär. Arbetet kräver ett flexibelt tänkande och en förmåga att kunna ta in olika perspektiv. Hos oss får du arbeta i rymliga och nyrenoverade lokaler som ger arbetsro för komplexa frågeställningar.
Utöver goda utvecklingsmöjligheter erbjuder vi flexibel arbetstid, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag på 5 000 kr per år. Semestern är 28 - 35 dagar per år (beroende på din ålder) och du har möjlighet till löneväxling. De statliga kollektivavtalen ger dig trygg anställning och bra tjänstepension. Läs mer om våra förmåner på isp.se.
Så ansöker du
Välkommen med din ansökan i form av CV, examensbevis, samt personligt brev senast den 10 mars 2026. Referensnummer 2026-9.2-0007. Enligt Riksarkivets föreskrifter gallras ansökningshandlingar från ej antagna sökande två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Inspektionen För Strategiska Produkter
(org.nr 202100-4912), https://isp.se/ Arbetsplats
Inspektionen för strategiska produkter Jobbnummer
9748487