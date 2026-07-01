Systemförvaltare till Chalmers arkiv och registratur
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2026-07-01
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Vill du vara med och forma framtidens informationshantering på Chalmers? Vi söker en systemförvaltare med verksamhetsutvecklingsfokus, som trivs i skärningspunkten mellan verksamhet, digitalisering och systemförvaltning. I rollen får du en central position i ett omfattande utvecklingsarbete där nya arbetssätt, processer och systemstöd ska omsättas till lösningar som skapar verkligt värde för verksamheten.
Information om avdelningen
Enheten Arkiv och registratur är en del av Ledningskansliet och Chalmers centrala verksamhetsstöd. Vi är sju medarbetare med kompetens inom registratur, arkiv, informationshantering och digitalt bevarande. Tillsammans arbetar vi för att utveckla och förbättra stödet till verksamheten, ett arbete som präglas av samarbete, flexibilitet och gemensamt ansvar.
Chalmers utvecklar kontinuerligt sina arbetssätt och systemstöd för informationshantering. Målet är att skapa ett mer modernt, proaktivt och automatiserat stöd till verksamheten. Som ett ledande tekniskt universitet ställs höga krav på effektiva processer, god informationshantering och ändamålsenliga digitala verktyg.
Information är en strategisk resurs för Chalmers och vårt arbete bidrar till att den hanteras, bevaras och används på ett sätt som skapar värde för verksamheten.
Beskrivning av tjänsten
Uppdraget innebär att du får en nyckelroll i ett omfattande pågående förändringsarbete där vi tar nästa steg i utvecklingen av Chalmers stöd för dokument- och ärendehantering (diarieföring). Vi står inför ett systembyte av högskolans och stiftelsens diarieföringssystem och du kommer att vara en central del i detta arbete.
Inledningsvis kommer du att arbeta med att driva frågor kopplade till kravställning av ett nytt system, dialog med leverantörer samt utveckling av strukturer för roller och behörigheter. Du kommer också att vara en del av arbetet med att ta fram processer för effektiva och ändamålsenliga arbetsflöden.
Vid införandet av det nya systemet kommer du att arbeta med att säkerställa att det möter verksamhetens behov. Du kommer även att utbilda användare och vara delaktig i arbetet med att skapa ett välfungerande stöd till organisationen.
Parallellt med detta pågår flera andra utvecklingsinitiativ inom enheten där du kommer att bidra med din kompetens. Det gäller till exempel arbetet med lärosätets informationshanteringsplaner samt utveckling av arbetssätt och rutiner kopplade till e-arkivering och digitalt bevarande.
Tjänsten en tillsvidareanställning där vi på sikt ser att du utvecklas in i en roll som objektsledare för de system som ingår i vårt förvaltningsobjekt, där registrerings-, bevarande-, juridikstöds- och signeringstjänster ingår.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.Publiceringsdatum2026-07-01Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
universitetsutbildning inom systemvetenskap och/eller arkiv- och informationsförvaltning eller motsvarande erfarenhet
flerårig erfarenhet av arbete i offentlig sektor
flerårig erfarenhet av arbete med dokument- och ärendehanteringssystem (stöd för diarieföring)
erfarenhet av att arbeta självständigt med systemnära frågor i en verksamhetskontext
god kunskap om de lagar och regelverk som styr informationshanteringen på ett universitet
mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska, i både tal och skrift
Du får dessutom mycket gärna ha:
erfarenhet av systeminförande eller systembyte
erfarenhet av att konfigurera verksamhetssystem (t.ex. behörigheter, strukturer och arbetsflöden)
erfarenhet av kravställning och upphandling enligt LOU
erfarenhet av projektledning, processkartläggning och verksamhetsutveckling
erfarenhet av arbete med informationshanteringsplan (enligt arkivlag och offentlighetsprincip)
erfarenhet av arbete med e-arkiv
För att trivas i rollen behöver du vara en person som kan röra dig obehindrat mellan teknik och verksamhet. Du har ett strukturerat arbetssätt, är analytisk och har förmåga att se helheten samtidigt som du kan hantera detaljer. Du är driven och tar egna initiativ, samtidigt som du har lätt för att samarbeta och skapa förtroende i organisationen. Du är pedagogisk i ditt sätt att kommunicera och trivs i en roll där du både utvecklar lösningar och stöttar andra.
Vi tror också att du är nyfiken på ledarskap, digitalisering och nya arbetssätt och att du ser möjligheterna i att utveckla framtidens informationshantering.
Att arbeta på Chalmers
Chalmers värdeord: öppenhet, respekt, delaktighet, mångfald och kvalitet, genomsyrar synen på vår arbetsmiljö och våra medarbetare. Vi erbjuder en stimulerande arbetsplats i en akademisk miljö, där studenter och medarbetare drivs av att skapa värde för en hållbar framtid.
Våra förmåner för anställda omfattar bland annat:
Flexibilitet att arbeta på distans med hänsyn till verksamhetens behov.
Semester upp till sju veckor per år.
Kollektivavtal med föräldralön, sjukpenningtillägg, läkemedelskostnader, löneväxling, pension, inarbetade dagar samt flextid.
Friskvårdsbidrag samt en friskvårdstimma varje vecka under betald arbetstid.
Här kan du läsa mer om våra förmåner och hur det är att arbeta på Chalmers:https://www.chalmers.se/om-chalmers/arbeta-hos-oss/
Ansökningsförfarande
Ansökan ska vara märkt med namn och dokumenten sparas som PDF-filer enligt nedan:
CV
Personligt brev
1-2 sidor
Övrigt (valfritt)
Eventuella intyg, betyg etc.
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del av ansökningsprocessen.
Sista dag att ansöka är 13 augusti 2026
Vid frågor, vänligen kontakta
Enhetschef, Anna Starfelt, anna.starfelt@chalmers.se
Högskolearkivarie, Helena Lindvall, helena.lindvall@chalmers.se
Vi ser fram emot din ansökan!
• ** Chalmers undanber sig alla erbjudanden om ytterligare jobbannonsering eller rekryteringsstöd i samband med denna rekrytering. ***
Chalmers tekniska högskola i Göteborg forskar och utbildar inom teknik och naturvetenskap på hög internationell nivå. Universitetet har 3 100 anställda, 10 000 studenter och utbildar ingenjörer, arkitekter och sjöbefäl. Med vetenskaplig excellens som grund utvecklar Chalmers kompetens och tekniska lösningar för en hållbar värld. Genom globalt engagemang och entreprenörsanda skapar vi innovationskraft, i nära samarbete med övriga samhället.
Chalmers grundades 1829 och har än idag samma motto: Avancez – framåt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
(org.nr 556479-5598), https://www.chalmers.se/
Chalmers tekniska högskola (visa karta
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412 96 GÖTEBORG Arbetsplats
Chalmers tekniska högskola Jobbnummer
9986340