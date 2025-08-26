Systemförvaltare som vill bidra till förändring och hållbarhet
2025-08-26
Vill du vara en del av ett framstående företag som prioriterar hållbarhet och strävar efter att göra en positiv inverkan på vår miljö? Då kan rollen som systemförvaltare hos vår kund i Norrort vara din nästa spännande karriärmöjlighet! Vi söker nu en engagerad systemförvaltare som kommer vara en viktig del av vår kunds fortsatta tillväxt och framgång. Tillsammans kan vi göra en verklig skillnad och bidra till en mer hållbar framtid - sök redan idag!
OM TJÄNSTEN
TVår kund är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. De samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Vår kund vill vara ett bevis på att omsorg om jorden och bra affärer går hand i hand. Här erbjuds du att arbeta i ett företag med stark entreprenörsanda och driv med fullt fokus på tillväxt!
Du blir en del av ett engagerat team på 12-15 personer som präglas av ansvarstagande, framåtanda och en helhetssyn på organisationen. Tjänsten är placerad i Stockholm, med utgångspunkt från kundens moderna och miljöinriktade huvudkontor i Sollentuna - en inspirerande arbetsmiljö omgiven av grönska, bara ett stenkast från natursköna Norrviken.
Till vår kund söker vi nu en systemförvaltare som vill ta ansvar för att samordna och vidareutveckla IT-stödet inom ett eller flera verksamhetsområden. Du arbetar nära både teknik och affär, och ser till att systemen stödjer organisationens behov på ett effektivt och hållbart sätt. Rollen innebär att du driver förbättringsinitiativ, hanterar krav och säkerställer att lösningarna är i linje med strategiska mål.
En central del av tjänsten är att förvalta och utveckla företagets samarbetsplattformar, med särskilt fokus på SharePoint och Microsoft 365. Du skapar användarvänliga lösningar, stöttar verksamheten i att använda verktygen på bästa sätt och samarbetar med drift- och supportteam för att säkerställa stabilitet och kvalitet.
Du erbjuds
• Arbete på ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö, som värnar om hållbarhet och en grönare planet
• Goda utvecklingsmöjligheter och kontinuerlig kompetensutveckling
• En dedikerad konsultchef som erbjuder coachning, professionell utveckling och stöd framåt som karriärpartner
Anställningen kommer börja som ett konsultuppdrag genom oss på Academic Work, med ambition är att du framåt ska bli direkt anställd av vår kund. Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden.
Dina arbetsuppgifter
• Samordna och vidareutveckla IT-stödet i nära samarbete med verksamheten och andra specialistfunktioner.
• Förvalta och optimera samarbetsplattformar, främst inom SharePoint och Microsoft 365.
• Driva kravhantering och förbättringsinitiativ för att säkerställa att lösningarna möter verksamhetens behov.
• Hantera uppföljning genom nyckeltal samt bistå vid inköp, beställningar och anbudsprocesser.
VI SÖKER DIG SOM
• Har några års erfarenhet som systemförvaltare alternativt förvaltningsledare
• Har mycket goda kunskaper i såväl svenska som engelska i både tal och skrift
• Djup förståelse för SharePoint-funktionalitet samt erfarenhet av att arbeta i komplexa Microsoft 365 miljöer
• God kunskap om Teams och dess integration med övriga tjänster
• Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
• Bor på Norra sidan av Stockholm
Vi ser det som meriterande om du har:
• Certifieringar i Microsoft Certified: SharePoint administrator
• Hanterat IT-leveranser i större organisationer
• Erfarenhet från återvinningsbranschen
För att lyckas i rollen ser vi att du är problemlösande, samarbetar väl med andra, är en god kommunikatör och har ett strukturerat och noggrant arbetssätt.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
