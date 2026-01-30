Systemförvaltare - digital förvaltning med samhällsnytta i fokus
2026-01-30
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
Vill du vara med och säkerställa att våra digitala lösningar fungerar stabilt och skapar nytta varje dag? Vi på Kopparstaden, Falu kommuns allmännyttiga bostadsbolag, söker nu en systemförvaltare - en nyckelroll i vårt arbete med att förvalta, förbättra och vidareutveckla våra befintliga systemmiljöer för medarbetare och hyresgäster.
Om rollen
Som systemförvaltare blir du en central del i vår fortsatta digitaliseringsresa. Din främsta uppgift är att ta hand om och vidareutveckla våra befintliga systemstöd, med fokus på stabil drift, användarstöd och kontinuerliga förbättringar.
Du arbetar med flera av våra mest betydelsefulla system i skärningspunkten mellan teknik, verksamhet och användarupplevelse. Det innebär att du förstår verksamhetens processer och informationsbehov, och omsätter dessa i välfungerande, hållbara lösningar.
Du kommer att samarbeta nära organisationens alla delar, hantera incidenter och förändringar, följa upp leveranser och bidra till att våra system är trygga, uppdaterade och långsiktigt hållbara. Här blir du också en viktig del av större initiativ eller projekt som att säkra datakvalitet och etablering av moderna integrationslösningar.
Organisatoriskt ingår du i vår IT-avdelning tillsammans med fyra andra kollegor och rapporterar till vår IT-chef.
Ditt uppdrag
Driva förbättringar och säkerställa stabil förvaltning av våra system.
Hantera incidenter och identifiera rotorsaker för att förhindra återkommande problem.
Säkerställa att dokumentation, rutiner och processer är aktuella och tydliga.
Bidra till utvecklingen av våra digitala förmågor, verksamhetsnära processer och informationshantering.
Arbeta aktivt med kvalitet, struktur och ägarskap kring masterdata.
Delta i planering och prioritering av våra förvaltnings- och utvecklingsaktiviteter.
Vem är du?
Du är en strukturerad och kommunikativ person som trivs med att ha helhetsansvar. Du gillar att skapa ordning och reda i komplexa systemmiljöer och drivs av att hitta lösningar som gör vardagen enklare för både medarbetare och hyresgäster.
Vi tror att du har:
Relevant högskoleutbildning till exempel systemvetenskap, eller annan kompetens som Kopparstaden bedömer likvärdig
Erfarenhet av systemförvaltning, objektledning eller liknande roll
Erfarenhet av att arbeta med leverantörsstyrning
God förståelse för IT-processer och systemlivscykler
Förmåga att analysera behov och omsätta dem i krav och lösningar
God kunskap i svenska, både i tal och skrift
Meriterande om du har:
Erfarenhet av fastighets- eller bostadsbranschen
Erfarenhet av agilt arbetssätt
Erfarenhet av att leda, delta och kommunicera i projekt eller förändringsarbete med olika intressenter
Varför jobba hos oss?
Hos oss på Kopparstaden får du möjlighet att arbeta med system som gör skillnad - för människors vardag och för framtidens Falu kommun. Vi erbjuder ett meningsfullt jobb med samhällsnytta i fokus, där du får både påverkan och möjlighet att växa.Publiceringsdatum2026-01-30Kontaktuppgifter för detta jobb
IT-chef Roland Nilsson 023-458 60
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Heltid.
Rollen är i huvudsak placerad på vårt huvudkontor för att stärka samarbete och kultur. Samtidigt erbjuder vi möjlighet till distansarbete vid behov.
Månadslön enligt överenskommelse.
Vi har valt rekryteringsförfarande och vill därför inte bli kontaktade av säljbolag eller rekryteringsföretag.
Sista ansökningsdag är 2026-02-28. Urval kommer att ske löpande. Så ansöker du
