Systemarkitekt med inriktning på nätverk, krypto och IT-säkerhet
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (Msb / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-09-22
MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld med fokus på utveckling av det civila försvaret. Vi stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till beredskap och motståndskraft. Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Den 1 januari byter vi namn till Myndigheten för civilt försvar.
Vill du tillsammans med oss stärka samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig? Då kanske du är vår nästa kollega!
Verksamheten för samhällsviktiga kommunikationstjänster söker nu en systemarkitekt.
Du kommer få vara med på en spännande resa och arbeta med både våra befintliga system Rakel, SGSI, WIS och kommande generationers säkra kommunikationssystem SWEN (Swedish emergency network).
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som systemarkitekt på MSB kommer du primärt arbeta med utveckling och planering av våra tjänsteleveranser inom Rakel, SGSI, WIS samt nästa generations samhällsviktiga kommunikationstjänster SWEN.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:
- ansvara för nätverksdesign, säkerhetsarkitektur samt integration av tjänster med höga krav på säkerhet, tillgänglighet och robusthet.
- i dialog med kollegor på MSB samt andra aktörer vara med och skapa den digitala infrastruktur som efterfrågas för att lösa kommunikationsbehov inom det framtida civilförsvaret.
- vara delaktig i arbetet kring signalskyddsfrågor samt signalskyddssystem.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:
- relevant högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
- flerårig yrkeserfarenhet av systemarkitektur och nätdesignarbete från större organisationer.
- erfarenhet av att bygga tjänster med hög tillgänglighet och robusthet.
- erfarenhet av att designa stora IP-nät.
- god kännedom om brandväggslösningar samt log- och trafikanalys.
- mycket god förmåga att tala och skriva på både svenska och engelska.
Det är meriterande om du har:
- erfarenhet från arbete med signalskyddssystem.
- erfarenhet från switching och routing.
- erfarenhet från databaser.
- erfarenhet inom IT-säkerhetsarbete i Microsoft- och Linuxbaserade miljöer.
- erfarenhet från att designa och leverera IT-lösningar med höga krav på kvalitet och tillgänglighet.
Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
I vår operativa verksamhet är det viktigt att du tar ansvar för din uppgift och att du själv strukturerar ditt angreppssätt och driver dina processer vidare. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar. Du arbetar noggrant och är väl medveten om mål och kvalitetsstandarder. Du är lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer där du behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.
Din placeringsort kommer att vara Stockholm och resor i anställningen förekommer.
Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.Publiceringsdatum2025-09-22
Enheten för IT- infrastruktur och nätövervaknings uppgift är drift och nätövervakning (NOC) för den operativa leveransen av tjänster och system i produktion. Vidare ingår administration och hantering av teknisk infrastruktur för verksamheten inklusive testverksamhet, radioplanering och operativ it-säkerhet samt uppgifter för felavhjälpning och incidenthantering för andra och tredje linjens support för verksamhetens tjänsteleveranser.
Vi har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Du har också möjlighet att arbeta delar av arbetstiden på distans. Andra förmåner är möjlighet till friskvårdstimme, friskvårdsbidrag och förmånliga semestervillkor och pensionsavtal.
Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Kristofer Forssten. Fackliga företrädare är Carl Önne (Saco-S), Jan Herremo (ST) och Ann-Britt Paradis eller Josefin Berglund (SEKO). Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240 (SEKO).
Välkommen med din ansökan senast den 12 oktober 2025.
