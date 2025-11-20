Systemarkitekt inom Digital & Core Banking till uppdrag i Karlskrona
2025-11-20
Vi söker en erfaren Systemarkitekt med djup kompetens inom core banking. I denna nyckelroll driver du framtidens arkitektur, stöttar affären med teknisk expertis och samarbetar nära R&D för att utveckla innovativa banklösningar.
OM TJÄNSTEN
Som systemarkitekt inom Core Banking får du en central roll i utvecklingen av framtidens banklösningar. Du ansvarar för att forma arkitekturen, omsätta affärsbehov till tekniska beslut och säkerställa att plattformen möter höga krav på funktionalitet, säkerhet och skalbarhet. Detta är en möjlighet för dig som vill kombinera djup specialistkunskap med strategiskt arbete i en innovativ och internationell miljö. Detta är ett konsultuppdrag som startar 2026-01-01 (indiktativt startdatum) och löper till och med 2026-06-30.
Du erbjuds
• Ett strategiskt och tekniskt nyckeluppdrag inom Core Banking-arkitektur.
• Möjlighet att påverka framtida funktioner och arkitektur i en global produkt.
• Nära samarbete med seniora R&D-team och affärsutveckling.
• En konsultchef som stöttar dig hela vägen
Dina arbetsuppgifter
Rollen innefattar att utveckla och implementera arkitektoniska lösningar för banksegmentet, samt att agera som teknisk expert och rådgivare i nära samarbete med affärs- och produktutveckling
• Utveckla och driva framtida arkitektur för Core Banking.
• Tillhandahålla djup expertis inom Core Banking-funktioner som konton, betalningar och kundrelationer.
• Översätta affärsbehov till skalbara tekniska lösningar.
• Stödja R&D och Product Management i tekniska vägval och förbättringar.
• Kommunicera komplex teknik på ett tydligt sätt och stödja affärsutvecklingen.
VI SÖKER DIG SOM
• Har djup kunskap och erfarenhet av Core Banking- och Digital Banking-arkitektur samt bankprocesser.
• Har tidigare arbetat med banklösningar och kan navigera i komplexa system och regelverk (SEPA, SWIFT, RTP, KYC/AML).
• Är skicklig på att översätta affärsbehov till tekniska lösningar och kan guida utvecklingsteam i arkitekturfrågor.
• Är självgående, engagerad och pålitlig, med en förmåga att inspirera och leda team.
• Har mycket god kommunikativ förmåga på engelska, både muntligt och skriftligt, och kan göra tekniskt komplexa ämnen begripliga för icke-tekniska beslutsfattare.
Det är meriterande om du har
• Kunskap om digitala betallösningar och fintech-integrationer.
• Erfarenhet inom bank- eller finanssektorn.
• Tidigare deltagande i strategiska arkitekturprojekt eller systemmigrationer.
• Certifieringar inom arkitektur, t.ex. TOGAF eller liknande.
• Erfarenhet av samarbete mellan R&D och affärsutveckling.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Stresstolerant
• Ansvarstagande
• Socialt självsäker
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Heltid Ersättning
