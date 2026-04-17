Systemansvarig till Teknikutveckling Skånetrafiken i Hässleholm
Region Skåne, Skånetrafiken / Datajobb / Hässleholm
2026-04-17
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du vara med och påverka? Vi har ett viktigt samhällsuppdrag. Skånetrafikens vision är att kunna erbjuda världens bästa resa och därigenom vara det självklara valet för skåningar. I ditt arbete på Skånetrafiken bidrar du till ett hållbart samhälle och till att Skåne blir en innovativ och attraktiv region att bo, verka och leva i. För oss handlar kollektivtrafik om så mycket mer än resor. Tillsammans med våra resenärer binder vi samman människor och platser varje dag. Tillsammans bidrar vi till en välfungerande infrastruktur som möjliggör utvecklingen av städer och regioner där människor kan bo och leva med hög livskvalitet.
På avdelning Digitalisering och IT (DoIT) brinner vi för att se helheten inom verksamheten och förbättra för våra kunder och kollegor genom att tillhandahålla de mest kundfokuserade, användarvänliga och stabila IT-systemen. Digitalisering och IT består av fyra enheter: Teknikutveckling, IT, Tjänsteutveckling samt Digital koordinering och struktur. Ett nära samarbete inom enheterna är ett måste för att få hela leveransen att hänga ihop.
På enhet Teknikutveckling säkerställer vi att Skånetrafiken ligger i framkant i kollektivtrafikens lösningar kring planeringssystem, realtidssystem och IT-miljön på våra fordon. Vi är tolv ambitiösa och engagerade kollegor som dagligen arbetar med tekniska lösningar inom IT kopplat till kollektivtrafik.
Arbetsuppgifter
Som Systemansvarig på Enhet Teknikutveckling ansvarar du för att, tillsammans med våra affärsområden, hitta och driva lösningar för att ta fram Skånetrafiken mot vår vision.
Ditt huvudsakliga arbetsområde innebär att ansvara för infotainmentlösningen ombord på våra fordon och platser. Det innefattar att samarbeta med verksamheten och leverantörer, driva avtalsuppföljning och installationer, samt hantera ekonomi och budget.
I ansvaret ingår även utveckling och förvaltning inom området i stort samt nära samarbete med övriga systemansvariga på enhet Teknikutveckling samt avdelningen DoIT. Du deltar i såväl nyutveckling, förvaltning som upphandlingar inom området. Du arbetar nära verksamheten för att identifiera tydliga lösningar samt vilka värden de skapar för kunden eller verksamheten.
• Systemansvarig, Infotainment
• Kontinuerlig uppföljning mot leverantör av leveranser och avtalsefterlevnad
• Deltar aktivt i incident- och systemförvaltningsprocess
• Driver vidareutveckling av system utifrån behov från verksamheten
• Förankrar kontinuerligt planer och behov med intressenter, såväl interna som externa
• Samverkar för att ta fram strategi och roadmap inom sitt arbetsområde
• Deltar i upphandlingar av leverantörer och system
• Analyserar och följer upp marknad och omvärldsutveckling inom sitt område
• Driver konceptutveckling inom sitt arbetsområde
• Deltar i teamets supportarbete.
Vi välkomnar dig som eftergymnasial utbildning eller erfarenhet som Skånetrafiken bedömer som motsvarande. Vi ser gärna att du har högskoleutbildning inom systemvetenskap eller motsvarande. Du har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift. För tjänsten krävs att du har erfarenhet av systemförvaltning eller infotainmentlösningar. Vi ser det som meriterande erfarenhet av leverantörskontakt och erfarenhet av arbete inom kollektivtrafik.
Som person har du en god teknisk förståelse och förmåga att analysera och se behov samt omvandla dessa till krav och utveckling. Du är driven, strukturerad och planerar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Vidare är du duktig på att hitta på nya angreppssätt och kommer gärna med idéer på andra lösningar. Du är skicklig på att bygga relationer och samarbeten både internt och externt genom att vara lyhörd och tydlig i ditt sätt att kommunicera. Därtill är du flexibel och har lätt för att anpassa dig utifrån ändrade omständigheter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig! Vi planerar att ha intervjuer den 8/5 och 11/5.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Vi gör det enkelt att resa hållbart. Varje dag gör människor cirka 470 000 resor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 6 500 serviceresor till jobbet, skolan, sjukvården, familjen och vännerna. Våra resor med bussar och tåg är märkta med Bra Miljöval och genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till ett hållbart samhälle, en bättre miljö och ett levande landskap.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C320162".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Andra Avenyen 7
)
281 83 HÄSSLEHOLM
Region Skåne, Skånetrafiken Kontakt
Rekryterare för frågor om rekryteringsprocessen
Alexandra Pernhult alexandra.pernhult@skane.se 0462752641
9862418