Systemadministratör till Försvarsmaktens cyberförsvar i Stockholm
Försvarsmakten / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-10-04
Inledning
Vill du värna om Sverige och vår rätt att leva som vi själva väljer i en digitaliserad värld?
Attacker över internet mot datorer och servrar sker världen över i allt större omfattning. Effekterna av en cyberattack kan få lika stora konsekvenser för samhällsviktiga funktioner som ett konventionellt väpnat angrepp.
Försvarsmakten är en organisation i ständig utveckling för att alltid vara beredda att värna om Sveriges okränkbara frihet. Vi är beredda att göra det som krävs, även i de svåraste av situationer.
Försvarsmaktens cyberförsvar söker nu erfarna Systemadministratörer. Vi söker dig som har ett stort intresse och erfarenhet av systemadministration och som vill utvecklas.
Om befattningen
I befattningen kommer du beroende på erfarenhet och drivkrafter att kunna arbeta med design, installation, konfiguration, härdning, och övervakning av servrar och klienter. Målet är att säkerställa att alla inom verksamheten har en bra och säker IT-miljö att arbeta i. Du kommer att erbjudas kvalificerad kompetensutveckling över tid.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Beroende på drivkrafter och fallenhet blir dina arbetsuppgifter att tillsammans med andra medarbetare exempelvis;
• Installera, konfigurera och övervaka tjänster och applikationer.
• Ta fram design av nya tjänster och applikationer eller uppdatera befintliga.
• Ta fram specifikationer för hårdvara som krävs för att kunna köra befintliga eller planerade tjänster och applikationer på.
• Goda kunskaper inom systemadministration av både Linux och Windows
• Goda kunskaper inom systemadministration av både Linux och Windows
• Goda kunskaper i programmering och skriptning (Python, Bash, PowerShell, mm)
• Generellt goda kunskaper inom IT- och nätverksteknik
• Akademisk utbildning eller kunskaper förvärvade genom relevant arbetslivserfarenhet
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Meriterande
• Erfarenhet av Active Directory/Samba
• Erfarenhet av Public Key Infrastructure (PKI)
• Erfarenhet av automatisering
• Erfarenhet av Infrastruktur som kod
• Certifieringar inom Linux och Windows
• IT-säkerhetsrelaterade certifieringar
Personliga kvalifikationer
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du behöver vara analytisk och noggrann. Du måste våga ta initiativ i ditt dagliga arbete och ha viljan att fortsätta utvecklas i din yrkesroll. Du har en god förmåga att samarbeta med andra och är självgående. För att trivas hos oss behöver du ha ett högt säkerhetsmedvetande och kunna tillämpa ett kritiskt och sakligt förhållningssätt.Övrig information
Du bör inte berätta att du sökt tjänst hos Försvarsmakten för andra personer än dina närmst berörda. Anledningen till att vi ber dig vara återhållsam med information är att det finns tjänster inom området som omfattas av sekretess.
Arbete på annan ort, beredskap samt skiftarbete kan förekomma.
Även resor i tjänsten kan förekomma, både nationellt och internationellt.
Anställningsformen är tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning om du inte är anställd inom Försvarsmakten.
Placeringsort för tjänsten är Stockholm.
Tillträde sker enligt överenskommelse.
Frågor om tjänsten mejlas till cyberintresse@mil.se
Din ansökan vill vi ha senast 2/11 - 2025, ansökan med meritförteckning skickas till:cyberintresse@mil.se
, ange referens 21465. Eller via brev till: Försvarsmakten Högkvarteret/FST STRA Cyber, Att EWI, Lidingövägen 24, 107 85 Stockholm. Märk kuvertet "Ansökan" och ange annonsens referens.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
