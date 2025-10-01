System-/nätverkstekniker till Arbetsmiljöverkets sektion för infrastruktur
2025-10-01
På Arbetsmiljöverket jobbar vi tillsammans för att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet. Därför hjälper vi arbetsgivare att uppfylla de krav som finns och informerar om hur arbetsmiljöarbetet blir en naturlig del av vardagen. Med arbetsmiljölagen som grund tar vi fram regler, inspekterar arbetsplatser och sprider kunskap om arbetsmiljöfrågor. Uppdraget är allvarligt men vår vardag präglas av arbetsglädje och vi är omtänksamma och hjälpsamma kollegor.Ditt nya jobb
Arbetsmiljöverkets har som målsättning att öka utvecklingstakten och bli mer datadrivna. Vi på sektionen för infrastruktur spelar en viktig roll i denna resa för att erbjuda en säker och stabil drift, vilket förutsätter effektivisering och modernisering av vår IT-miljö och att vi utvecklar våra arbetssätt.
I rollen som system-/nätverkstekniker på sektionen för infrastruktur kommer du att spela en central roll i att säkra och utveckla myndighetens IT-infrastruktur. Fokus ligger på att garantera drift- och IT-säkerhet på hög nivå samt att delta i strategiska projekt för att vidareutveckla infrastrukturen inom verksamhetens förändringsbehov.
Du blir en del av ett kompetent och engagerat team på åtta medarbetare, som tillsammans ansvarar för att stödja verksamhetens IT-behov. Detta omfattar allt från daglig drift, till utveckling av robusta och effektiva lösningar, både inom administrativa system och produktionskritiska plattformar.
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar att:
• ansvara för driften och förvaltningen av virtuella miljöer.
• felsöka och hantera drift av nätverksutrustning inklusive trådlösa nätverk.
• delta och vara driven i projekt för att optimera och utveckla IT-infrastrukturen.
• implementera och hantera brandväggsregler för att förbättra och säkerställa IT-säkerheten.
• driva kontinuerlig utveckling av befintliga miljöer samt implementera nya system och teknologier.
• genomföra incidenthantering för att snabbt och effektivt lösa tekniska problem och minimera störningar i verksamheten.
• stödja implementering och uppgraderingar av verksamhetskritiska system.
• bidra till och behålla en säker och stabil miljö med hög tillgänglighet.Publiceringsdatum2025-10-01Bakgrund
Rollen kräver att du har:
• relevant universitets- eller högskoleutbildning inom IT-teknik, nätverk, säkerhet eller datavetenskap, alternativt annan relevant arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• flerårig och aktuell erfarenhet inom IT-infrastruktur och/eller cybersäkerhet
• goda kunskaper inom Windows och nätverk (switchar, brandväggar, VPN, inklusive storage och nät)
• mycket goda kunskaper i svenska och engelska, tal och skrift
Det är meriterande om du även har:
• relevanta certifieringar inom virtualisering, nät, ITIL eller dylikt.
• erfarenhet av verktyg för övervakning och backup/recovery
• kunskaper inom molnplattformar
Som person ser vi att du har ett genuint intresse för nät och säkerhet och kommer lyckas i rollen om du är noggrann, strukturerad och har en förmåga att hantera situationer även när de är stressfyllda. Du drivs av att arbeta mot uppsatta mål och kan upprätthålla fokus även när problem uppstår. Dessutom är du en god kollega som samarbetar för att uppnå teamresultat. Du är en flexibel person som uppskattar att ta nya initiativ då du är bekväm med att agera självständigt och ta egna beslut.
En anställning hos oss kan innebära att befattningen placeras i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med eller utan registerkontroll kan därför komma att göras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning genomförs enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Vad vi erbjuder dig
Arbetsmiljöverket är en trygg och stabil arbetsgivare och en myndighet som hela tiden förändras med samhället vi verkar. Vi är stolta över att få använda vår kunskap och vårt förtroende i vårt viktiga samhällsuppdrag. Tillsammans skapar vi en inkluderande kultur, som rymmer hjärta, mod och hjärna. Hos oss blir hela du en viktig del i något större.
Anställningen är en tillsvidareanställning, på heltid och är för närvarande placerad på vårt kontor i Solna. Vi tillämpar individuell lönesättning och provanställning på sex månader.
Vi strävar efter att alla medarbetare ska ha en hållbar arbetsmiljö och en balans mellan jobb och fritid. Därför har vi flexibla arbetstider och ger möjlighet till distansarbete där verksamheten så tillåter.
Om oss och våra förmåner och villkor
Så rekryterar vi
Vi använder kompetensbaserad rekrytering, både för att kvalitetssäkra rekryteringen och för att motverka diskriminering. Vi ber dig därför att endast bifoga ett CV, och svara på några frågor istället för ett personligt brev när du registrerar din ansökan. Eftersom vi arbetar kompetensbaserat använder vi oss också av arbetspsykologiska tester i den här rekryteringen. Intervjuer sker från vecka 44.
Vi tycker att det är viktigt att även du får göra din bedömning av oss. Därför välkomnar vi frågor före såväl som under rekryteringsprocessen. Fackliga kontaktpersoner är Adam Jansson för Saco, Eva Parissay för ST samt Jenny Bengtsson för Seko. Samtliga nås via Arbetsmiljöverkets växel: 010-730 90 00.
Vill du jobba tillsammans med oss för att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet?
Välkommen med din ansökan senast den 15 oktober 2025!
Rekryteringen sköts av Arbetsmiljöverkets rekryteringsfunktion varför vi undanber oss säljsamtal från rekryteringsföretag eller annonssäljare. Ersättning
Vi tillämpar individuell månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arbetsmiljöverket
(org.nr 202100-2148), https://www.av.se/ Arbetsplats
Arbetsmiljöverket Kontakt
Sektionschef för infrastruktur
Kevin Asgari kevin.asgari@av.se 010-730 9340 Jobbnummer
9534413