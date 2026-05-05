System och lönehandläggare till Personal/HR avdelningen
2026-05-05
Publiceringsdatum2026-05-05Beskrivning av verksamheten
Personal/HR arbetet i Gällivare kommun är centraliserat till Personal/HR avdelningen. Vårt uppdrag är att ge förvaltningarna professionellt stöd och service inom hela personalområdet. Vi arbetar som rådgivare, utbildare, specialister och strateger, men också med operativt personalarbete som löne- och personaladministration. Vi ansvarar för administration och förvaltning av personal/HR systemet och andra personal/HR-system.
Vill du arbeta i en bred och utvecklande roll där du får kombinera systemadministration, lönehantering och verksamhetsnära stöd? Nu söker vi en system- och lönehandläggare till Gällivare kommun - en roll som är under utveckling och där du får möjlighet att vara med och forma både arbetssätt och ansvar över tid. Dina arbetsuppgifter
Som system- och lönehandläggare kombinerar du systemadministration för kommunens HR- och verksamhetsnära system med löpande löneadministrativa arbetsuppgifter. Du är direkt underställd lönechef och arbetar nära kollegor på löneenheten, systemförvaltare, IT samt verksamheter - med särskilt fokus på socialförvaltningen. Rollen är under utveckling, vilket innebär att arbetsuppgifter och ansvar successivt kan komma att breddas och fördjupas utifrån verksamhetens behov och din kompetens.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Systemadministration och systemförvaltning
Förvaltning och administration av kommunens schema- och vikariehanteringssystem, där du självständigt och tillsammans med övriga huvudadministratörer ansvarar för hela kedjan.
Säkerställa att systemen används på ett enhetligt, effektivt och tillförlitligt sätt.
Användarsupport, felsökning, konfigurering och planering av driftsättningar.
Medverkan i utredningar och arbete med uppsättning och konfiguration av tekniska miljöer, i samverkan med systemförvaltare och IT-ansvariga.
Kontakter med systemleverantörer samt ansvar för information, utveckling och stöd till användare.
On- och offboarding
Systemadministration och praktiskt arbete i kommunens on- och offboarding-system.
Samarbete med verksamheterna för att säkerställa korrekta och effektiva flöden vid nyanställningar, förändringar och avslut.
Löneadministration
Löpande lönearbete i Personec P för delar av ex socialförvaltningens verksamheter.
Säkerställa korrekt lönehantering kopplat till anställning, schema, frånvaro och avslut.
Verksamhetsnära samarbete för att skapa kvalitet och helhet i både system- och löneprocesser.
Vem är du?
Vi söker dig som trivs i en roll där system, siffror och människor möts. Du arbetar strukturerat, är lösningsorienterad och har lätt för att samarbeta och skapa förtroende i kontakt med både verksamhet och kollegor. Du är pedagogisk i ditt sätt och har ett intresse för att utveckla arbetssätt och processer. Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Akademisk utbildning eller gymnasial utbildning med inriktning mot administration, lön, HR eller system, alternativt annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Erfarenhet av systemförvaltning/systemadministration, meriterande med TimeCare
Erfarenhet av arbete i lönehantering/löneadministration
God systemvana och intresse för systemadministration och digitala arbetsflöden
Erfarenhet av att arbeta strukturerat med register, behörigheter och administrativa processer
Mycket god förmåga att uttrycka dig i svenska, både muntligt och skriftligt
Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun. Övrig information
Gällivare kommun strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, där våra medarbetares olikheter berikar och utvecklar verksamheten.
Gällivare kommun erbjuder dig:
Friskvårdförmån i form av styrketräning/gruppträning/Dundret
Friskvårdstimme/vecka
Ta del av arbetsplatsens Trivselpeng
Medlemskap i GKFF
Möjlighet att semesterväxla Anställningstyp/arbetstider
100 % tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning - ange gärna löneanspråk i ansökan
Tillträde/Ansökan
Tillträde enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
Till din ansökan vill vi ha med ett CV. Vid anmodan lämnas originalhandlingar. Intervjuer kan komma att ske löpande.
Upplysningar
Lönechef Linda Wennström, tfn 0970-818 238
Personalchef Anna Johansson Miettinen 0970-818 305
Fackliga företrädare
Vision, nås på tfn 0970-818 000
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
