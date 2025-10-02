Syntronic i Linköping söker fler mjukvaruutvecklare
2025-10-02
Nu växlar vi upp i Linköping och fyller på vårt redan härliga team med ännu fler mjukvaruutvecklare!
Vill du få du utrymme att växa som person, kollega och rent tekniskt i din yrkesroll? Välkommen till en arbetsplats där vi hjälper, stöttar och utvecklar varandra samtidigt som vi finner nya tekniska lösningar för en hållbar framtid!
Vi tycker att det är toppenbra om du redan har erfarenhet inom mjukvaruutveckling så att du kan hjälpa till med de lite mer avancerade uppdragen och problemställningarna vi har samt kunna lära dina lite mindre erfarna kollegor hur en funktionell kod ska skrivas.
Vi söker mjukvaruutvecklare som har kunskap eller förståelse i något av dessa programmeringsspråk och verktyg:
C
C#
C++
Java
Python
Git
Matlab
Vi önskar att du som mjukvaruutvecklare hos oss har:
En högskole- eller civilingenjörsexamen inom t.ex. Datavetenskap, Systemutveckling, Mjukvaruutveckling eller liknande
Genuint teknikintresse
Minst 3 eller fler års erfarenhet som mjukvaruutvecklare
Förmåga att kommunicera på både svenska och engelska i tal och skrift.
Vi kommer att göra allt för att du ska trivas som mjukvaruutvecklare hos oss. Det tar en minut att ansöka och vi tar kontakt med dig inom två... eller så snart vi kan!
Syntronic erbjuder en trygg anställning i en dynamisk och framåtriktad miljö. Att vi är ett team är vår styrka, därför ser vi att du arbetar tillsammans på plats med oss på kontoret - när du inte behövs hos någon av våra kunder förstås!
Vi arbetar för en jämn könsfördelning och ser gärna kvinnliga sökande.
Vi erbjuder
På Syntronic blir du en del av en härlig gemenskap där din röst hörs och dina idéer välkomnas. Vi erbjuder flexibla arbetstider, balans mellan arbete och fritid samt regelbundna karriärutvecklingssamtal och interna workshops för din utveckling. Utöver detta får du förmånliga förmåner och försäkringar. Hos oss får du inte bara ett jobb - du får en plats att växa och trivas både personligt och professionellt. Välkommen till Syntronic!
Vi ser fram emot din ansökan, som ska vara oss tillhanda senast 1 november. Vi arbetar med löpande urval.
