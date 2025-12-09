Synskadad man söker kvinnlig personlig assistent 1,5 tim mån-fre i Hägerste
God Omsorg och Ledsagning i Storstockholm AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2025-12-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos God Omsorg och Ledsagning i Storstockholm AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
God Omsorg - en del av God assistans, bedriver avlösarservice och ledsagarservice och personlig assistans för kunder i vissa kommuner. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom bland annat assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godomsorg.se
Om uppdraget:
Vår kund är en man med synnedsättning och balansproblem som behöver hjälp och stöttning i sitt hem. Han behöver stöd med alla förflyttningar och går gärna med dig som stöttning. Vid längre promenader så använder han rullstol och han behöver stöd vid hygiensituationer. Han behöver hjälp med att bereda mat och dryck och att ta hand om den disk som matlagningen orsakar.
Han har även en hörselnedsättning som gör att han trivs bäst i tysta miljöer.
Mannen bor i Hägersten och det finns bra kommunikationer för att ta sig dit, men det är lämpligt om du bor inom gångavstånd.Publiceringsdatum2025-12-09Kvalifikationer
• Du bör vara en lugn person med ett tydligt tal.
• För att du ska kunna assistera kunden på ett säkert sätt vid förflyttning behöver du vara minst 160 cm. lång.
• Du har förmåga att se vad som behövs göras och tycker om när det är rent omkring dig.
• Det är meriterande om du har erfarenhet av synledsagning och att stötta vid förflyttningar.
• Det är även bra om du har vana av att köra någon i rullstol.
Om tjänsten:
Cirka 1,5 timmar mellan 13-14,30, måndag till fredagar. Vi har en assistent/ledsagare och söker nu en till person som kan dela på denna tjänst.
Det kan även finnas möjlighet till fler timmar eller att kombinera denna tjänst med andra uppdrag.
Enligt lagen om registerkontroll och God Omsorgs policy ska den som arbetar med minderåriga uppvisa ett utdrag ur polisens brotts- och misstankeregister innan anställning.
God Omsorg har som policy att ta in registerutdrag på samtliga medarbetare. Du beställer själv registerutdraget enligt LSS från polisen, blankett finner du här:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare God Omsorg och Ledsagning i Storstockholm AB
(org.nr 559117-7711) Arbetsplats
God Omsorg Jobbnummer
9634889