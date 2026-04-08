Synsam söker en finsktalande kollega till Butikssupporten
2026-04-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Trivs du i en bred och varierad roll och lockas av att arbeta på nordisk nivå i ett snabbrörligt bolag tillsammans med ett härligt team? Då vill vi träffa dig!
Synsam Group Sweden, det snabbast växande optik- och livsstilsbolaget i Europa, söker nu serviceinriktade kollegor vårt Butikssupport-team på huvudkontoret. Vårt främsta fokus är att supportera våra butiker i Norden och vi söker nu en medarbetare som vill utvecklas i ett bolag med stora tillväxtambitioner, positiv företagskultur och stort kundfokus!
På Butikssupporten arbetar vi med att supportera Synsam Groups omkring 500 butiker i Sverige, Norge, Danmark och Finland, med målet att leverera exceptionell service som får varje butik att känna sig sedd. Vi arbetar engagerat med fokus på hög leverans av service.
Om rollen Rollen innebär att supportera Synsams butiker, primärt i Finland och Sverige samt stötta upp mot Norge. Supporten sker i första hand per telefon och via mejl. Dina arbetsuppgifter består bland annat av att svara på frågor gällande Synsams erbjudanden och produkter: glasögon- och linsabonnemang till privatkunder, företagsavtal och e-handel. Frågorna berör allt från betalningar och leveranser, till kampanjer och uppdateringar i system. Du stöttar butikerna i deras dagliga arbete och har breda kontaktytor inom organisationen. Teamet består idag av 11 personer.
Vem är du? Vi tror att du som söker har en naturlig känsla för god service med en förmåga att lyssna och se andra människor. Du är positiv till naturen och att du alltid ger det lilla extra när det krävs och att du har förmågan att sätta dig in i olika situationer. Du är kommunikativ och lockas av en tjänst med breda kontaktytor och stora sociala inslag. Har du tidigare erfarenhet av arbete med kundservice / butik är det ett stort plus. Goda kunskaper i finska och svenska är ett krav. För att trivas i tjänsten ser vi att du är en teamplayer, men när det krävs tar egna initiativ. Vidare tror vi att du är en person som trivs i föränderliga miljöer där kund och utveckling står i fokus. Ditt arbete kommer till stor del att handla om att förklara komplexa saker på ett pedagogiskt och lättsamt sätt, vilket är helt naturligt för dig. Kollegorna i teamet är ambitiösa, affärsmässiga och hjälpsamma och för att passa in väl i gruppen ser vi att du delar dessa egenskaper. Utöver detta ser vi såklart att du delar Synsam Groups värderingar - för oss är kunden alltid nummer 1, vi är innovativa och vi tar ansvar.
Om tjänsten Tjänsten är på heltid mån- fre 08:15-17:00 där du ca var 5:e vecka jobbar jour mån-fre 9.15-18:00 och lördag 10-15 men då är du ledig en veckodag veckan därpå. Du kommer att sitta på plats på vårt huvudkontor beläget på Kungsholmen i Stockholm. Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders inledande provanställning med start så snart som möjligt.
Om rekryteringsprocessen I vår rekryteringsprocess ingår tester, intervjuer samt referenstagning och bakgrundskontroll för slutkandidat. Rekryteringen sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag - så vänta inte! Vi på Synsam söker engagerade och talangfulla personer i alla åldrar! Hos oss värdesätts mångfald och vi tror att olika perspektiv och erfarenheter berikar vårt arbete och bidrar till vår gemensamma framgång. Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7530276-1935639".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Synsam Group Sweden AB
https://jobb.synsam.se
Sankt Eriksgatan 60 (visa karta
)
112 34 STOCKHOLM
