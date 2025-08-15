Synsam söker en dansktalande kollega till butikssupporten
Synsam Group Sweden AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2025-08-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Synsam Group Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Synsam Group, det snabbast växande optik- och livsstilsbolaget i Europa, söker nu serviceinriktade dansktalande kollegor till vårt Butikssupport-team på huvudkontoret i Stockholm. Vi söker medarbetare som vill utvecklas i ett bolag med stora tillväxtambitioner, positiv företagskultur och stort kundfokus! Trivs du i en bred och varierad roll och lockas av att arbeta på nordisk nivå i ett snabbrörligt bolag tillsammans med ett härligt team? Då vill vi träffa dig!
Om rollen På butikssupporten är vi ett team om 13 personer som arbetar med att supportera Synsam Groups omkring 500 butiker i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vårt mål är att leverera exceptionell service som får varje butik att känna sig sedd och vi arbetar engagerat med fokus på hög leverans av service. Rollen innebära att supportera butiker från alla nordiska länder men primärt fokuserar du i denna roll på Danmark. Supporten sker i första hand per telefon och via mejl. Dina arbetsuppgifter består bland annat av att svara på frågor gällande Synsams erbjudanden och produkter: glasögon- och linsabonnemang till privatkunder, företagsavtal och e-handel. Frågorna berör allt från betalningar och leveranser, till kampanjer och uppdateringar i system och du kommer breda kontaktytor inom organisationen.
Vem är du? För att trivas i rollen tror vi att du:
Har en naturlig känsla för god service med en förmåga att lyssna och se andra människor.
Du är positiv till naturen och att du alltid ger det lilla extra när det krävs och att du har förmågan att sätta dig in i olika situationer.
Du är kommunikativ och lockas av en tjänst med breda kontaktytor och stora sociala inslag.
Har du tidigare erfarenhet av arbete med kundservice / butik är det ett stort plus.
Goda kunskaper i danska, svenska och engelska är ett krav.
Vi ser att du är en teamplayer, men när det krävs tar du gärna egna initiativ. Vidare tror vi att du är en person som trivs i föränderliga miljöer där kund och utveckling står i fokus. Ditt arbete kommer till stor del att handla om att förklara komplexa saker på ett pedagogiskt och lättsamt sätt. Kollegorna i teamet är ambitiösa, affärsmässiga och hjälpsamma och för att passa in väl i gruppen ser vi att du delar dessa egenskaper. Utöver detta ser vi såklart att du delar Synsam Groups värderingar - för oss är kunden alltid nummer 1, vi är innovativa och vi tar ansvar.
Om tjänsten Tjänsten är på heltid och inkluderar en del helgjobb. Du kommer att sitta på plats på vårt huvudkontor beläget på Kungsholmen i Stockholm. Start enligt överenskommelse.
Om rekryteringsprocessen I vår rekryteringsprocess ingår tester, intervjuer samt referenstagning och bakgrundskontroll för slutkandidat. Rekryteringen sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag - så vänta inte! Vi på Synsam söker engagerade och talangfulla personer i alla åldrar! Hos oss värdesätts mångfald och vi tror att olika perspektiv och erfarenheter berikar vårt arbete och bidrar till vår gemensamma framgång. Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Synsam Group Sweden AB
(org.nr 556768-7248), https://www.synsam.se/ Arbetsplats
Synsam Group Sverige Jobbnummer
9459925