Synoptik & Smarteyes söker junior HR Business Partner med digitalt intresse
2025-08-21
Sedan 2022 är Synoptik och Smarteyes en del av samma familj i världsledande EssilorLuxottica. Med drygt 18 000 butiker, varav 220 i Sverige, är vi en del av en internationell koncern med design, tillverkning och distribution av glasögon och solglasögon från några av de mest välkända varumärkena så som Ray-Ban och Oakley. Nu söker vårt HR-team en HR Business Partner som kommer stötta brett inom administrativa processer och digital transformation.
Vad innebär det att vara Junior HR Business Partner?
Rollen som junior HR Business Partner är en del av vårt HR-team som utgår från Kista i Stockholm. Rollen stöttar både Synoptik och Smarteyes men kommer ha sitt fokus på Synoptik där man arbetar tätt tillsammans med HR Business Partner för Synoptik samt hela HR-teamet som idag består av 7 personer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara:
Supportera våra regionchefer och butikschefer brett i HR-frågor såsom arbetsrätt, fackliga förhandlingar, arbetsmiljö, HR-system, administration och nyckeltalsuppföljning.
Ansvara för månatliga och årsbaserade processer såsom medarbetarundersökningar, lönerevision, lönekartläggning, frågor gällande comp & ben.
Driva och medverka i utvecklingsprojekt relaterat till HR där fokus på HR-system och effektivisering av systemstöd är högt prioriterat kommande tid.
Vem är du?
För att passa och trivas i rollen tror vi att du kommer ifrån en tidigare HR-generalistroll, har en utbildning som personalvetare eller liknande och är redo att ta nästa kliv. Du känner dig trygg med att arbeta med alla olika delar inom HR men behöver för den delen inte vara expert på alla områden. Vi ser gärna att du drivit lönerevisionsprocesser och har erfarenhet från genomförande av lönekartläggning samt arbetat aktivt med comp & ben. Utöver det tror vi att:
Du är självständig, tydlig och har en högt driv för att lära dig mer inom HR-området.
Du är bra på att kommunicera och bygga relationer och kontakter.
Du behärskar engelska både i skrift och tal
Du har stort intresse och erfarenhet av digital transformation, systemimplementering eller liknande
Du är bra på Officepaketet och IT system generellt
Hos oss blir du del av ett internationellt team med närmare 200 000 medarbetare världen över. Du arbetar i en organisation med starkt driv och framåtanda, där det är högt i tak med stora utvecklingsmöjligheter både lokalt och internationellt.
Vi ser att du uppskattar omväxlande arbetsuppgifter och är en person som trivs där det händer mycket. För oss är personligheten viktig och du är nyfiken med ett prestigelöst förhållningssätt och ser hellre möjligheter än problem. Du trivs av att arbeta med många kontaktytor, har lätt för att samarbeta och är van att arbeta tvärfunktionellt och får energi av att ha flera olika projekt i gång samtidigt. Du är strukturerad och detaljorienterad samt affärs- och lönsamhetsdriven. Du har förmåga att sätta ditt uppdrag i ett större perspektiv och se till organisationen som helhet.
Kvalifikationer och utbildningskrav:
Kandidatexamen inom HR eller motsvarande
2-3 års erfarenhet av HR-generalistroll eller liknande
Sök tjänsten redan idag!
Tjänsten är en tillsvidareanställning och vi ser gärna att du påbörjar din introduktion så snart som möjligt, men självklart tar vi hänsyn till uppsägningstid. Vi har kontor i Kista där vi är på plats minst tre dagar varje vecka och resterande tid finns möjlighet till distansarbete.
Har du frågor kring rollen eller hur det är att arbeta hos oss är du varmt välkommen att kontakta Katja Linna på 070-213 09 13
I alla våra rekryteringsprocesser tillämpar vi bakgrundskontroll av slutkandidat.
