Sympatisk assistent sökes till kvinna i Västra Frölunda
Passal AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg
2026-06-04
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, Partille
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eller i hela Sverige
Vem är jag?
Jag är en kvinna som är drygt 40 år och bor i Fiskebäck, i västra Göteborg, och söker nu en ny personlig assistent för arbete extra vid behov. Jag har en omfattande funktionsnedsättning, är rullstolsburen och har epilepsi och medicineras via PEG. Jag behöver hjälp i alla vardagliga moment såsom vid förflyttningar, personlig hygien, mat och hjälp med att tolka mig då jag inte har verbalt tal. Dessutom behöver jag hjälp med hushållssysslor, matlagning och att vara med på olika aktiviteter. Som person är jag sympatisk och ger positiv energi till mina assistenter! Det kan också vara bra för dig att känna till att jag är kristen.
Vem är du?
Det är fördel om du har tidigare erfarenhet av yrket och det är meriterande om du är utbildad undersköterska. Men det viktigaste är att personkemin oss emellan klaffar och att du är engagerad och bidrar med positiv energi! Det är ett krav att du inte röker.Publiceringsdatum2026-06-04Om tjänsten
Extra vid behov. Hos mig arbetar man långpass. Tiderna är 15.30-09.00, 10.30-15.30 samt 09.00-09.00 (dygnspass). Sovande jour nattetid.
Tjänstens tillträde är omgående. Passal Assistans erbjuder ett givande och varierat arbete med goda anställningsvillkor, utbildningar och friskvårdsbidrag. Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar enligt kollektivavtal. Du kommer också få bra stöttning och kontakt med din assistansansvarig.
Du som söker denna tjänst måste kunna visa upp en giltigt ID-handling som pass eller nationellt ID (körkort ej giltigt) samt utdrag ur belastningsregistret vid intervjutillfället. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa upp ett giltigt arbetstillstånd eller permanent uppehållstillstånd för att få arbeta hos oss.
Passal Assistans arbetar med personlig assistans och drivs av personer med stort engagemang och lång erfarenhet av arbete med människor med funktionsvariation. På Passal Assistans är det viktigt att alla känner sig som en del av helheten, att alla inser sin betydelse. Vår vision är ett samhälle och en vardag där alla har friheten att leva fullt ut. Vi ser personlig assistans som en möjlighet att nå den visionen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Annonsens ref.nr: 1132
Ansvarig rekryterare: David Henriksson Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Passal AB
(org.nr 556599-8316)
Lilla Bommen 6 (visa karta
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411 04 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9948126