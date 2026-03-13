Sylvamo, Nymölla Bruk söker Underhållsingenjör inom Automation
2026-03-13
Sylvamo Nymölla bruk ligger två mil öster om Kristianstad i Bromölla kommun. Bruket tillverkar pappersmassa med magnefitmetoden och obestruket finpapper. Multicopy är vår mest kända produkt. Produktionskapaciteten är 340 000 ton massa och 475 000 ton finpapper.
Har du ett stort teknikintresse, är utåtriktad som person och trivs i en roll med omväxlande arbete där du får möjlighet att jobba med service, problemlösning, processoptimering och vara en del av projektarbete så är detta rätt jobb för dig!
Vad erbjuder vi dig? Hos oss på Sylvamo, Nymölla bruk får du möjligheten att arbeta i ett stort internationellt företag med en tydlig lokal förankring och goda interna utvecklingsmöjligheter. Vi värdesätter våra medarbetares välmående och trygghet genom goda förmåner, kollektivavtal och säkerhet som högsta prioritet i enlighet med vårt motto #peoplebeforepaper.
Vi erbjuder dig att bli en del av vår automationsavdelning som ansvarar för att förbättra och underhålla vår processutrustning som bland annat består av reglersystem och mät- och analysutrustning. Vi är ett större team, med mindre arbetsgrupper bestående av ingenjörer/konstruktörer, som arbetar tillsammans för att på bästa sätt hålla processutrustningen aktuell och fungerande. Vi har en stark drivkraft vid problemlösning och lämnar gärna plats till ett skratt eller två längs vägen.
Om tjänsten Som Underhållsingenjör hos oss arbetar du med vår automation- och instrumentutrustning på hela Nymölla bruk som styr och mäter värden i vår processindustri. Arbetet innebär förvaltning, utveckling och optimering av utrustningen i nära samarbete med driften.
I detta ingår:
• Felsökning
• Konstruktion
• Utveckla och underhålla styrsystem
• Processoptimering tillsammans med driftpersonal
• Förebyggande underhåll
• Ta fram material som kan ersätta äldre utrustning
• Samarbete med externa leverantörer
• Beställning av interna och externa resurser samt material
Du kommer också vara delaktig som resurs i projektgrupper och medverka i arbete med avancerad problemlösning.
I rollen som Underhållsingenjör kommer du att på strategisk nivå bli involverad i vårt arbete med ständiga förbättringar enligt LEAN-metoden. Du ser det som en självklarhet att hjälpa till med utbildning av kollegor och även föreslå utbildningsinsatser inom processområdet i syfte att säkerställa det löpande underhållet som krävs.
Vem är du? Vi söker en person med genuint teknikintresse i styrsystem och processutrustning, driv och förmåga att arbeta strukturerat. På avdelningen arbetar vi både individuellt och i grupp och därför vill vi gärna att du är en lagspelare med god förmåga att samarbeta, ta initiativ och driva arbete framåt. Vi ser gärna att det är en självklarhet för dig att hjälpa dina kollegor, hålla ordning och reda samt ta ansvar för att teamet tillsammans gör ett bra jobb och kommer framåt.
Dina kunskaper och erfarenheter Krav:
• Godkänd gymnasieexamen
• B-körkort
• Utbildning inom teknik, el eller automation
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande:
• Önskvärt med minst 2 års arbetslivserfarenhet inom området
• Kunskaper i DCS- eller PLC-system
• Arbetat i IT/OT-system
• Erfarenhet av CAD
• Kunskaper inom reglerteknik
• Kunskaper inom processindustri och instrumentering
I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid din förmåga att organisera, analysera och driva arbete framåt.
Övrigt Arbetstiden är förlagd till dagtid och tjänsten är på heltid med tillsättning enligt överenskommelse. Beredskap kan förekomma. Vi tillämpar provanställning.
Har du ytterligare frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Underhållschef Patrik Dahlheim på mejl: patrik.dahlheim@sylvamo.com
Har du frågor gällande rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryteringsansvarig Elizabeth Evertsson på mejl: elizabeth.evertsson@sylvamo.com
Sista ansökningsdag är den 7 april men urval sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan redan nu. Tillsättning kan komma att ske under pågående annonsering.
På Sylvamo värdesätter vi att spegla samhället och anser att kvalitéer som jämn könsfördelning och mångfald är en tillgång för verksamheten. Därför ser vi gärna sökande som bidrar till detta.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-09-09
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sylvamo Sweden AB
(org.nr 559348-1988)
Nymöllavägen 260-15
295 73 NYMÖLLA
Arbetsplats
Sylvamo
Sylvamo Jobbnummer
9796519